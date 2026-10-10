ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İstanbul'da Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Türkiye'nin diplomasi tarihine ilişkin önemli bir paylaşım yaptı. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u bir dünya imparatorluğunun kapısına dönüştürdüğünü vurgulayan Barrack, "Türkiye bugün de dünyanın birbirini bulmak için geldiği yer olmaya devam ediyor" diyerek Türkiye'nin bölgesel ve küresel diplomasideki rolüne işaret etti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, İstanbul'un tarihi Haliç kıyısında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i ağırladı. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Barrack, Türkiye, ABD ve Irak arasındaki ilişkilerin yanı sıra İstanbul'un yüzyıllardır üstlendiği diplomatik rolü anlattı.

ABD'li Büyükelçi'den Türkiye'ye tarihi övgü! Fatih Sultan Mehmet'e dikkat çekti

Paylaşımında Osmanlı tarihine geniş yer ayıran ABD'li Büyükelçi, özellikle Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u bir dünya imparatorluğunun merkezi haline getirmesine vurgu yaptı.

"TÜRKİYE, ABD VE IRAK ARASINDAKİ KALICI İTTİFAKI GÖRÜŞTÜK"

Barrack, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile İstanbul'daki Tersane'de bir araya geldiklerini duyurdu. Görüşmenin içeriğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i Haliç kıyısındaki Tersane'de ağırlamaktan onur duyuyorum. Irak, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki yakın ve kalıcı ittifakı ve hiçbir ulusun tek başına aşamayacağı, hepimizi karşı karşıya bırakan bölgesel engelleri ele aldık."

Iraklı diplomatın deneyimine de değinen Barrack, "Bölgenin en saygın diplomatlarından birinin bilgeliğini ve zarafetini dinlemek ve bu sohbete ortak olmak bir şerefti" dedi.

FATİH SULTAN MEHMET'E ÖZEL VURGU

ABD'li Büyükelçi, görüşmenin yapıldığı Haliç'in tarihsel önemini anlatırken Fatih Sultan Mehmet'e ayrı bir yer ayırdı.

Haliç'i dünyanın kesintisiz diplomatik kullanımdaki en eski limanı olarak nitelendiren Barrack, bölgenin antik çağlardan Osmanlı İmparatorluğu'na uzanan geçmişini hatırlattı.

"Yunan kolonistler MÖ 660 civarında burada barınmış, Konstantin burayı yeni Roma'sının limanı yapmış ve Fatih Sultan Mehmet, üzerinde durduğumuz tersaneden donanmalarını denize indirerek burayı bir dünya imparatorluğunun kapısı haline getirmiştir"

"BİR KIYIDA ELÇİLİKLER, DİĞER KIYIDA PADİŞAH"

İstanbul'un asırlar boyunca farklı devletler arasında diplomatik görüşmelere ev sahipliği yaptığını anlatan Barrack, Haliç'in tarih boyunca taşıdığı anlamı şöyle aktardı:

"On altı asır boyunca Bizans'a ve ardından Babıâli'ye gelen her elçi bu kubbelerin altında karaya ayak basmıştır. Bir kıyıda elçilikler, diğer kıyıda padişah ve ikisinin arasındaki su ise müzakere masası olmuştur."

Barrack, Bağdat'tan gelen elçilerin de halifeler döneminden bu yana Haliç'e ulaştığını hatırlatarak Irak Dışişleri Bakanı ile aynı yerde görüşmelerini tarihsel diplomatik ilişkilerin devamı olarak değerlendirdi.

"DOĞU İLE BATI'NIN BULUŞTUĞU YER"

İstanbul'un Doğu ile Batı arasındaki konumuna değinen Barrack, kentin yalnızca ticaret ve ulaşım açısından değil, diplomatik görüşmeler bakımından da önemli bir merkez olduğundan bahsetti.

ABD'li Büyükelçi, "Burada durmak, Doğu'nun Batı ile buluştuğu ve neredeyse her yerden daha uzun süre boyunca savaşmak yerine konuşmayı seçtiği yerde durmaktır" dedi.

Barrack, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı döneminden gelen diplomatik mirası sürdürdüğüne işaret etti:

"Bugün Türkiye, bu limanın her zaman olduğu yer olmaya, dünyanın hala birbirini bulmak için geldiği yer olmaya devam etmektedir."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala