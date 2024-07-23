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ABD'li Demokrat Senatör Jeff Merkley'den Netanyahu tepkisi! Kongredeki konuşmasına katılmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Netanyahu, Abd Kongresi, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'li Demokrat Senatör Jeff Merkley, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yapacağı konuşmaya katılmayacağını açıkladı. Bebek ve kadın katiline tepki gösteren Merkley, Netanyahu'nun kongrede konuşmaması gerektiğini savundu.

ABD’nin Oregon eyaletinden Demokrat Senatör Jeff Merkley, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Kongresindeki konuşmasına katılmayacağını açıkladı.

Senatör Merkley, X’ten yaptığı paylaşımda, "Netanyahu’nun konuşmasına katılmayacağım." açıklamasını yaptı.

ABD'li Demokrat Senatör Jeff Merkley'den Netanyahu tepkisi! Kongredeki konuşmasına katılmayacak - 1. Resim

'ÇOCUK VE KADIN KATİLİ' VURGUSU

Merkley, "Hamas'ın korkunç saldırısını takiben Netanyahu’nun savaş stratejisi 12 binden fazla kadın ve çocuğu öldürdü, geniş çaplı açlığa neden oldu. (Netanyahu) Siyasi olarak var olmasını rehinelerin serbest bırakılmasının önüne koydu. Kongre’de konuşmaması gerekirdi." ifadelerine yer verdi.

ABD'de Demokrat Partinin önemli sayıda Senato ve Temsilciler Meclisi üyesinin, Netanyahu'nun ABD Kongresinde yarınki konuşmasını boykot etmesi bekleniyor.

ABD'li Demokrat Senatör Jeff Merkley'den Netanyahu tepkisi! Kongredeki konuşmasına katılmayacak - 2. Resim

ÇOK SAYIDA DEMOKRAT KATILMAYACAK

Netanyahu, Mart 2015'te eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD Kongresine hitap ettiğinde yaklaşık 60 demokrat kendisini dinlemeye gelmemişti. İsrail Başbakanı'nın yarın ABD Kongresinde planlanan konuşmasına daha fazla sayıda demokratın katılmayacağı kaydediliyor.

Demokrat Senatör Elizabeth Warren ve bağımsız Senatör Bernie Sanders, Netanyahu'nun konuşmasına katılmayacağını açıklayan isimler arasında yer alıyor.

ABD'li Demokrat Senatör Jeff Merkley'den Netanyahu tepkisi! Kongredeki konuşmasına katılmayacak - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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