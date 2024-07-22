Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Netanyahu'dan Biden'ın çekilmesi hakkında ilk açıklama: Başkan kim olursa olsun en güçlü müttefik İsrail

Netanyahu'dan Biden'ın çekilmesi hakkında ilk açıklama: Başkan kim olursa olsun en güçlü müttefik İsrail

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Netanyahu&#039;dan Biden&#039;ın çekilmesi hakkında ilk açıklama: Başkan kim olursa olsun en güçlü müttefik İsrail

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Netanyahu, en büyük destekçisi olan Biden'ın ABD Başkanlık adaylığından çekilmesi hakkında konuştu. ABD'deki seçimi kimin kazanacağının bir önemli olmadığını belirten Netanyahu, "Başkan kim olursa olsun İsrail, ABD'nin en güçlü müttefikidir." dedi. Soykırımcı, Biden'a Gazze saldırılarına verdiği desteklerden dolayı da teşekkür etti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimi öncesindeki gelişmeler, dünyanın dört bir yanından anbean takip ediliyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekildiğini açıklaması, gözleri Filistin'de soykırım yapan Netanyahu'ya çevirdi.

Netanyahu'dan Biden'ın çekilmesi hakkında ilk açıklama: Başkan kim olursa olsun en güçlü müttefik İsrail - 1. Resim

BIDEN'A GAZZE SALDIRILARINA DESTEKTEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından "Başkan kim olursa olsun İsrail, ABD'nin en güçlü müttefikidir." dedi.

The Times of Israel'in haberine göre Netanyahu, Washington ziyareti için yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesine ilişkin konuştu.

Bu konuda ilk kez değerlendirmede bulunan Netanyahu, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yürüttüğü saldırılarda verdiği destek nedeniyle Biden'dan övgüyle söz etti.

İsrail Başbakanı, ziyaret esnasında Biden'ı görmeyi umduğunu belirterek "ziyaretinin Biden'a uzun ve seçkin kariyeri boyunca İsrail için yaptığı şeylerden dolayı teşekkür etmek için bir fırsat olacağını" söyledi.

Netanyahu'dan Biden'ın çekilmesi hakkında ilk açıklama: Başkan kim olursa olsun en güçlü müttefik İsrail - 2. Resim

SOYKIRIMIN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ BIDEN'DI

Washington ziyaretinde 7 Ekim saldırılarından bu yana devam eden gelişmelerin tartışılacağı mesajını veren Netanyahu, Biden ile "rehinelerin serbest bırakılması, Hamas'ın yenilgiye uğratılması, İran'ın terör ekseniyle yüzleşmeyi ve İsrail vatandaşlarının tamamının kuzey ve güneydeki evlerine güvenli şekilde dönmesinin sağlanmasını" ele alacağını ifade etti.

Başbakan Netanyahu, Amerikalı yetkililerle görüşmelerinde ve Kongre'de yapacağı konuşmada, "Amerikan halkı bir sonraki başkan olarak kimi seçerse seçsin, İsrail'in, ABD'nin Orta Doğu'daki vazgeçilmez ve güçlü müttefiki olmaya devam edeceğini söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, iki ülkenin "birleşik cephe" olmasının önemini de vurgulayarak, ABD ve İsrail'in "bugün, yarın ve daima birlikte" olduğunu aktardı.

ABD'ye ziyaret için yola çıkan Netanyahu'nun 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nin ortak oturumunda konuşma yapması bekleniyor.

Aralarında Bernie Sanders'ın da bulunduğu çok sayıda Kongre üyesi, konuşmayı boykot edeceklerini ve katılmayacaklarını açıklamıştı.

Bu hitap için Washington'a gidecek Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana ilk yurt dışı seyahatini de ABD'ye yapmış olacak. Netanyahu'nun ziyaret kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşmesi öngörülüyor.

Netanyahu'dan Biden'ın çekilmesi hakkında ilk açıklama: Başkan kim olursa olsun en güçlü müttefik İsrail - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaybolan papağanı bulan ekipler söylediklerini duyunca hemen harekete geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yunan Miçotakis'ten Türkiye ve KKTC hakkında skandal sözler: İşgal ve suni oluşum - DünyaMiçotakis'ten skandal Kıbrıs sözleriDünya Biden'ın adaylıktan çekilmesini konuşuyor! Kararı son ana kadar kimse bilmiyordu - Dünya"Son ana kadar kimse bilmiyordu"33 sene sonra kayıp çocuğu bulma ümidi! DNA sonuçları bekleniyor... - Dünya33 sene sonra büyük ümit!Sürpriz karar sonrası kartlar yeniden dağıtılıyor! Biden'ın çekilmesi Kamala Harris, Demokratlar ve Trump için ne anlama geliyor? - DünyaTrump'ın stratejisi boşa çıktı!Trump: Demokrasi için kurşun yedim - DünyaTürkiye’yi ve dünyayı da yakından ilgilendiriyorOrta Doğu’da tansiyon zirvede! İsrail'in Yemen saldırısı savaşı yayma adımı - Dünyaİsrail'in Yemen saldırısı savaşı yayma adımı
Sonraki Haber Yükleniyor...