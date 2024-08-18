ABD'li isim Rusya ve Ukrayna'yı işaret ederek uyardı: Avrupa yeni bir 'Çernobil' yaşayabilir

Emekli ABD'li astsubay Krapivnik, Ukrayna güçlerinin ilerleyişini sürdürdüğü Kursk bölgesine dikkat çekti. Krapivnik, Ukrayna'nın buradaki nükleer santrali vurması halinde Avrupa'da Çernobil benzeri yeni bir nükleer felaketin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Zaporijya ve Kursk Nükleer Güç Santrali'nde durum vahim! Rusya tüm dünyayı uyardı

Zaporijya ve Kursk Nükleer Güç Santrali'nde durum vahim! Rusya tüm dünyayı uyardı

Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'de başlayan savaşta tansiyon düşmüyor. Geri adım atmayan taraflar her geçen gün yeni bir hamle ile dünyanın gündemine otururken, son gelişmeler ise korkutan cinsten.