ABD'li isim Rusya ve Ukrayna'yı işaret ederek uyardı: Avrupa yeni bir 'Çernobil' yaşayabilir
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Emekli ABD'li astsubay Krapivnik, Ukrayna güçlerinin ilerleyişini sürdürdüğü Kursk bölgesine dikkat çekti. Krapivnik, Ukrayna'nın buradaki nükleer santrali vurması halinde Avrupa'da Çernobil benzeri yeni bir nükleer felaketin yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'de başlayan savaşta tansiyon düşmüyor. Geri adım atmayan taraflar her geçen gün yeni bir hamle ile dünyanın gündemine otururken, son gelişmeler ise korkutan cinsten.
Ukrayna, savaşın başından bu yana ilk kez Kursk üzerinden Rus topraklarına girdi. Rusya'dan dünyaya 'durum kötüleşiyor' uyarısı gelirken, gözler Kursk Nükleer Santrali'ne çevrildi.
Russia Today'e konuşan Emekli ABD subayı Stanislav Krapivnik, endişe verici açıklamalarda bulundu. Krapivnik, Ukrayna'nın Kursk Nükleer Santrali'ni vurması halinde Avrupa'nın büyük bölümünü etkileyecek bir nükleer felakete yol açabileceğini söyledi.
"ÇERNOBİL'E BENZER, AVRUPA'YI ETKİLER"
Kursk Nükleer Santrali'nin faaliyette olduğunu söyleyen Krapivnik, soğutma sisteminin hedef alınması halinde Fukuşima ya da Çernobil'dekine benzer bir olaya yol açabilecek 'nükleer erimeye' neden olacağını ve rüzgarın kuzeybatıdan esmesiyle de Avrupa'nın büyük bölümünü etkileyeceğini vurguladı.