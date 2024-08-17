Zaporijya ve Kursk Nükleer Güç Santrali'nde durum vahim! Rusya tüm dünyayı uyardı

Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali arazisinde çıkan yangın tüm dünyayı paniğe sürüklemişti. Sızıntı halinde Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede yeni bir Çernobil felaketini yaşama ihtimali olan Zaporijya Nükleer Santrali için Rusya'dan tüm dünyaya uyarı geldi. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Zaporijya ve Kursk nükleer güç santrallerinde durumun giderek kötüye gittiğini duyurdu.

Ukrayna ve Rusya arasında 2 yıl önce başlayan savaş, en sıcak günlerini yaşıyor. Ukrayna, savaşın başından bu yana ilk kez Kursk üzerinden Rus topraklarına girdi. Ukrayna Rus topraklarında ilerleyişini sürdürürken, Rusya'dan tüm dünyaya dikkat çeken uyarı geldi.

ZAPORİJYA VE KURSK NÜKLEER SANTRALLERİNDE DURUM KÖTÜLEŞİYOR

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın saldırısıyla tüm dünyayı tedirgin eden Zaporijya ve Kursk nükleer güç santrallerinde artan tehlike seviyesine dikkat çekti.

Rosatom’dan yapılan yazılı açıklamada, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin telefonda görüştüğü belirtildi. Görüşmede, Zaporijya ve Kursk’taki nükleer güç santrallerindeki son durumun ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Likhachev, iki nükleer santralin etrafındaki durumun kötüleşmeye devam ettiğinin altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

UKRAYNA ATEŞLE OYNUYOR

Açıklamada, Ukrayna’nın iki nükleer santralin yakınlarına yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu tür eylemler yalnızca iki nükleer santral için doğrudan bir tehdit oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda UAEA’nın nükleer güvenlik konusundaki yaklaşımlarına da zarar veriyor."

ULUSLARARASI UYARI DA GELDİ

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Cumartesi sabahı tesis yakınında meydana gelen başka bir Ukrayna insansız hava aracı saldırısının ardından Zaporijya nükleer santralindeki nükleer güvenlik durumunun kötüleştiğini duyurdu.

RUSYA SALDIRI HALİNDE SERT CEVAP VERECEK

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna’nın Kursk Nükleer Güç Santrali’ne saldırı hazırlığında bulunduğuna yönelik raporlar bulunduğunu ve böyle bir saldırının gerçekleşmesi halinde "sert cevap" verileceğini aktardı.

Öte yandan Mart 2022'de Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Güç Santrali çevresine topçu ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenirken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.