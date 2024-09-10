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ABD'li Kongre üyesi İsrail'i 'kınadı'! Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma çağrısında bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: AA
- Güncelleme:
ABD&#039;li Kongre üyesi İsrail&#039;i &#039;kınadı&#039;! Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma çağrısında bulundu
Dünya Haberleri  / AA

ABD Kongre üyesi Chuy Garcia, Amerikalı Türk Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesini şiddetle kınadığını ve bağımsız soruşturma yapılması gerektiğini belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Garcia, X'teki hesabından Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Garcia, açıklamasında, "Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail işgalini protesto eden bir Amerikan vatandaşı Ayşenur Eygi'nin öldürülmesini şiddetle kınıyorum ve ailesinin bağımsız soruşturma çağrısını destekliyorum." ifadesini kullandı.

ABD'li Kongre üyesi İsrail'i 'kınadı'! Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma çağrısında bulundu - 1. Resim

SESSİZLİK DEVAM EDİYOR

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Eygi'nin ailesi, çocuklarının öldürülmesine ilişkin bağımsız bir soruşturma için ABD yönetimine çağrı yapmıştı.

Beyaz Saray, İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili İsrail'in hızlı soruşturma yürüttüğünü ve bir yargıya varabilmek için soruşturmanın sonucunu beklediklerini bildirmişti.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: AA
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