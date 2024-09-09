Ayşenur Ezgi Eygi omuzlarda! Nablus'ta cenaze namazı kılındı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta beldesinde İsrail askerlerince öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için Filistin'in Nablus kentinde resmi ve sivil katılımla cenaze töreni düzenlendi.

İngiltere'den Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi için uluslararası soruşturma çağrısı yaptı

İngiltere'den Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi için uluslararası soruşturma çağrısı yaptı

Eygi'nin naaşı, uluslararası dayanışma aktivistleri, Filistinliler, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, Nablus Valisi Gassan Daglas ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla Nablus kentindeki Rafidiye Hastanesi'nden alındı.

Eygi'nin naaşı hastaneden tekbirler ve sloganlar eşliğinde omuzlarda çıkartıldı.

Filistinliler, "Onun kanı özgürlüğün taşlarını döşesin, huzur içinde yat arkadaşımız" yazılı pankart ve Filistin bayrakları ile Eygi'nin resmini taşıdı.

Filistin güvenlik güçleri de Eygi'nin naaşını, nakledileceği ambulansa askeri bando eşliğinde, resmi törenle yerleştirdi.

Türkiye'ye gönderilmesi planlanan Eygi'nin memleketi Didim'e defnedilmesi düşünülüyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli şu açıklamayı paylaşmıştı:

"İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Merhumenin ABD’de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye’deki akrabalarıyla temas halindeyiz.

Bu aşamada, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğumuza iletilmesi beklenmektedir.

Takip eden süreçte, vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir."

Cenaze merasimine katılan Filistinliler Eygi'yi gözyaşları içinde uğurladı.

NE OLMUŞTU?

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.