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Haberler > Dünya > Ayşenur Ezgi Eygi omuzlarda! Nablus'ta cenaze namazı kılındı

Ayşenur Ezgi Eygi omuzlarda! Nablus'ta cenaze namazı kılındı

Düzenleyen: / Kaynak: AA
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / AA

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta beldesinde İsrail askerlerince öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için Filistin'in Nablus kentinde resmi ve sivil katılımla cenaze töreni düzenlendi.

Eygi'nin naaşı, uluslararası dayanışma aktivistleri, Filistinliler, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, Nablus Valisi Gassan Daglas ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla Nablus kentindeki Rafidiye Hastanesi'nden alındı.

Eygi'nin naaşı hastaneden tekbirler ve sloganlar eşliğinde omuzlarda çıkartıldı.

Ayşenur Ezgi Eygi omuzlarda! Nablus'ta cenaze namazı kılındı - 1. Resim

Filistinliler, "Onun kanı özgürlüğün taşlarını döşesin, huzur içinde yat arkadaşımız" yazılı pankart ve Filistin bayrakları ile Eygi'nin resmini taşıdı.

Ayşenur Ezgi Eygi omuzlarda! Nablus'ta cenaze namazı kılındı - 2. Resim

Filistin güvenlik güçleri de Eygi'nin naaşını, nakledileceği ambulansa askeri bando eşliğinde, resmi törenle yerleştirdi.

Türkiye'ye gönderilmesi planlanan Eygi'nin memleketi Didim'e defnedilmesi düşünülüyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli şu açıklamayı paylaşmıştı:

"İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Merhumenin ABD’de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye’deki akrabalarıyla temas halindeyiz.

Bu aşamada, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğumuza iletilmesi beklenmektedir. 

Takip eden süreçte, vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir."

 Ayşenur Ezgi Eygi omuzlarda! Nablus'ta cenaze namazı kılındı - 3. Resim

Cenaze merasimine katılan Filistinliler Eygi'yi gözyaşları içinde uğurladı.

NE OLMUŞTU?

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: AA
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