İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi için Filistinliler Nablus'ta tören düzenleyecek

İşgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26) için Filistinliler cenaze merasimi düzenleyecek. Nablus'taki tören bugün saat 14.00'te başlayacak.

Filistinlilerin Eygi için düzenleyeceği cenaze merasiminin, naaşın, tutulduğu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentindeki Rafidiya Devlet Hastanesi'nden çıkarılmasıyla saat 14.00'te başlayacağı bildirildi.

Askeri kortejin düzenleneceği cenaze töreninde, naaşın hastaneden ambulansa yaklaşık bir kilometre boyunca taşınacağı, törene sivil toplum temsilcileri ve Filistin halkının da katılacağı belirtildi.

Naaşın burada ambulansa yüklenmesinin ardından Türkiye'ye nakil için resmi işlemlerin devam edeceği bildirildi.

ÜMMET VURGUSU YAPMIŞTI

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehrine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Ayşenur'un katledilmesi uluslararası boyutta tepki yol açarken, Filistin halkı için verdiği mücadeleye de dikkatleri çekti.

Eygi'nin "wasat" tarifi yaparak verdiği mesajı gündem oldu.

"Benim için Wasat, Allah’a tam bir teslimiyet içinde desteklemem gereken ümmettir. Birbirini dosdoğru yolda desteklemeye adanmış bir topluluktur" sözleri sosyal medyada büyük etki uyandırdı.

ABD vatandaşı da olan şehit Ayşenur'un arkadaşlarından biri, "Bana, 'Olanlar hakkında daha çok şey yapmamız gerekiyor, insanlara anlatmamız lazım. Çünkü Filistin'de olanlar dehşet verici ve kimse bunu görmüyor” diyordu” diye konuşmuştu.

Bir başka ABD'li arkadaşı ise "Çok cesur yürekli bir insandı. Tüm sene boyunca benim tüm akademik problemlerimde bana yardımcı oldu." demişti.