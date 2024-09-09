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İşgalin gölgesinde eğitim! Batı Şeria'da yeni öğretim yılı böyle başladı

Düzenleyen: / Kaynak: AA
- Güncelleme:
Eğitim Haberleri  / AA

Batı Şeria’nın güneyindeKİ El Halil şehrinde Filistinli öğrenciler yeni eğitim öğretim dönemine başladı. İsrail güçleri şehrin tüm giriş çıkışlarını kapattığı yollarda öğrenciler kontrol noktalarından geçerek okullarına gitmeye çalıştı.

İsrail'in Batı Şeria'da uyguladığı işgal devam ediyor.

Filistinliler, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kenti ile komşu beldeleri askeri kontrol noktaları ve demir bariyerlerle bölerek "büyük bir hapishaneye" dönüştürdüğünü ifade ediyor.

İsrail ordusu şehir ve beldelere giden tüm yolları ve girişleri kapatarak, El Halil'i 2000 yılında patlak veren Mescid-i Aksa İntifadası sırasındaki haline geri döndürdü.

El Halil ise ticaret açısından ülkenin en önemli kentlerinden biri olarak biliniyor.

Şehirdeki çocuklar bu işgalin gölgesinde yeni dönemde okullarına gitmeye çalışıyor.

İşgal gölgesinde eğitim! Batı Şeria'da yeni öğretim yılı böyle başladı - 1. Resim

El Halil'in kuzeyindeki "Ras el-Cura" olarak bilinen giriş demir bariyerle kapatıldı ve Filistinliler buradan yürüyerek geçmeye zorlanıyor.

İşgal gölgesinde eğitim! Batı Şeria'da yeni öğretim yılı böyle başladı - 2. Resim

Sağlık ekipleri İsrail'in söz konusu uygulaması nedeniyle hastaları bu yollardan araçlarla taşıyamıyor.

Bu durum da sağlık ekiplerini kapılarda hastaları bir araçtan diğerine nakletmek zorunda bırakıyor.

İşgal gölgesinde eğitim! Batı Şeria'da yeni öğretim yılı böyle başladı - 3. Resim

El Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu kenti büyük bir hapishaneye dönüştürdü ve toplu cezalandırma politikası uyguluyor." dedi.

İşgal gölgesinde eğitim! Batı Şeria'da yeni öğretim yılı böyle başladı - 4. Resim

İsrail ordusunun, kentin girişlerini askeri kontrol noktaları ve bariyerlerle kapattığını, kentteki çoğu beldede de aynı uygulamaya gittiğini ifade eden Ebu Sinine, "İsrail'in yaptığı, öncelikle sıradan vatandaşa zarar veren toplu bir cezalandırmadır. Tüm hayat belirtileri kayboldu, piyasalar neredeyse durdu, ticaret ve ulaşım felce uğradı." diye konuştu

İşgal gölgesinde eğitim! Batı Şeria'da yeni öğretim yılı böyle başladı - 5. Resim

 İsrail güçleri şehrin tüm giriş çıkışlarını kapattığı yollarda öğrenciler kontrol noktalarından geçerek okullarına gitmeye çalışıyor.

İşgal gölgesinde eğitim! Batı Şeria'da yeni öğretim yılı böyle başladı - 6. Resim

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: AA
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