“Hepimiz Ayşenur’uz!” Beyaz Saray’a “İsrail’e hesap sorun” baskısı

ABD’de, İsrailli keskin nişancının katlettiği Ayşenur Eygi için sokağa dökülen binlerce kişi “İsrail’e soruşturma açılmalı, silah ambargosu uygulanmalı” çağrısı yaptı.

İsrail tarafından katledilmişti! Ayşenur Ezgi Eygi'nin mesajı gündem oldu

İsrail tarafından katledilmişti! Ayşenur Ezgi Eygi'nin mesajı gündem oldu

ABD'de Ayşenur Ezgi Eygi için toplandılar! "Ondan daha muzaffer birini düşünemiyorum"

ABD'de Ayşenur Ezgi Eygi için toplandılar! "Ondan daha muzaffer birini düşünemiyorum"

Aynı zamanda ABD vatandaşı olan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus şehrinde İsrailli keskin nişancı tarafından öldürülmesinin ardından Beyaz Saray’a yönelik “soruşturma açılsın” baskısı artıyor.

ABD’nin Washington eyaletinin Seattle şehrindeki yüzlerce Filistin yanlısı gösterici, 26 yaşındaki Eygi’nin, öldürülmesinin ardından İsrail’i protesto etmek için toplandı. Westlake Park’ta düzenlenen gösteriye siyasetçiler, aktivistler ve öğrencilerden oluşan yüzlerce kişi katıldı. Eygi’nin fotoğraflarının yanı sıra “Ayşenur Eygi Filistin için şehit oldu, nur içinde yatsın”, “Ayşenur için adalet”, “Bugün hepimiz Ayşenur’uz”, “Direniş terör değildir! Özgür Filistin!” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar attı. Duygusal anların yaşandığı gösteride protestocuların zaman zaman ağladığı görüldü.

PARASINI ABD ÖDEDİ

ABD Kongresi adaylarından Melissa Chaudhry, gözyaşlarına hâkim olamayarak “Onu öldürmek için kullanılan keskin nişancı tüfeğinin ABD parasıyla ödendiğini biliyoruz, özellikle onu doğrudan hedef aldı öldürmek için. İşte bu yüzden bunu kabul edemem. Umarım Amerikalı dostlarım da buna tahammül edemez” dedi.

Puget Sound Müslümanlar Birliğinden imam Akram Baioumy de Ayşenur’un kaybından dolayı çok üzgün olduklarını beliterek “Bu konuda hata yapmayalım. O, sadece kazara ölmedi. Kasıtlı olarak hedef alındı. İsrail güçleri tarafından öldürüldü” ifadelerini kullandı.

KAYITSIZ KALINAMAZ

Amerikalı Senatör Chris van Hollen ise İsrail basınından Times of Israel’e yaptığı açıklamada, İsrail askerleri tarafından 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria’da üçüncü ABD vatandaşının öldürüldüğünü ifade etti. Senatör Hollen “Eğer Netanyahu Amerikalılar için adaletin peşine düşmeyecekse, ABD Adalet Bakanlığı düşmelidir. ABD, Amerikan vatandaşlarının öldürülmesi dâhil İsrail’in bu eylemlerine kayıtsız kalamaz” şeklinde konuştu.

BAĞIMSIZ SORUŞTURULSUN

ABD basını da olaya geniş vererek İsrail’e yönelik soruşturma açılması için Beyaz Saray’a baskı yapmaya başladı. CNN International, Eygi’nin ailesinin bağımsız soruşturma talep ettiğini öne çıkardı, Ayşenur’un 2003 yılında bir İsrail buldozerinin ezerek katlettiği ABD vatandaşı Rachel Corrie gibi Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) üyesi olduğunun altını çizdi.

ABD Müslüman Organizasyonlar Konseyi de Eygi’nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini kınayarak, ABD yetkililerine İsrail’e karşı “silah ambargosu uygulanması” çağrısı yaptı.

KORKUNÇ BİR VAHŞET

Ayşenur Ezgi Eygi’nin kasıtlı olarak hedef alınması İngiltere’de de protesto edildi. Eski İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Claudia Webbe, Londra’da düzenlenen Filistin yanlısı bir gösteride Eygi’nin barışçıl bir protesto sırasında İsrail tarafından öldürülmesinin “korkunç bir vahşet” olduğunu söyledi.

Eygi’nin son anlarına şahitlik eden İtalyan aktivist Mariam saldırı anını anlattı. Mariam “Yaklaşık 200 metre ötede bir Filistinlinin evinin çatısına çıkmış İsrail askerleri vardı. Yolun kenarında bir zeytinlik içinde duruyorduk. Bizler askerler tarafından açıkça görülebiliyorduk. Sadece orada duruyor, hiçbir şey yapmıyorduk. Aniden iki el ateş açıldığını duydum. Sonra arkadaşlarım ‘Mariam’ diye bana seslendi. Ayşenur, bir ağacın altında bilinci kapanmış yatıyordu. Başından kan geldiğini gördüm” dedi.