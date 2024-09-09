İngiltere'den Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi için uluslararası soruşturma çağrısı yaptı

Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi için çağrıda bulundu. İsrail tarafından katledilmesi suçundan dolayı hesap sorulması adına ABD ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Büyükelçi Zomlot, 6 Eylül'de Türk-Amerikan vatandaşı Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülmesi hakkında konuştu.

İsrail'in 76 yıldan bu yana sadece Filistinlileri değil farklı milletlerden vatandaşları da "cezasızlık" anlayışıyla öldürdüğüne dikkati çeken Zomlot, bunların arasında ABD, İngiltere ve Türkiye vatandaşlarının da bulunduğunu kaydetti.

Zomlot, "ABD, bırakın Filistin halkını, kendi vatandaşlarını öldürenlerden bile hiçbir zaman hesap sormadı. Dolayısıyla bu, ordusunun tam desteğini alan yerleşimci şiddetinden ve terörizminden Filistinlileri korumak için orada bulunan ve adalet için mücadele eden 26 yaşındaki barış aktivisti (Ayşenur Ezgi Eygi) dahil İsrail'in kimi öldürmek isterse serbest olduğunun ortaya çıktığı andır." dedi.

Türk aktivist Eygi'nin ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Büyükelçi Zomlot, "ABD ve uluslararası toplumu bu kurbanlar için adaleti sağlamak üzere harekete geçmeye ve suçlulardan hesap sormaya çağırıyoruz çünkü İsrail bunu asla yapmayacak." diye konuştu.

Zomlot, İsrail'in 70 yılı aşkın süredir işlediği herhangi bir suçtan ötürü hesap vermediğine işaret ederek, "İsrail, asla kendini soruşturmayacak. Asla savaş suçu işlediklerine dair bir karara varmayacak. Bu yüzden uluslararası hesap verebilirlik olmalı." ifadelerini kullandı.

SUÇ ÖRTBAS EDİLİYOR

Büyükelçi Zomlot, İsrail askerlerinin, aktivist Eygi’den önce 16 Mart 2003'te de Amerikalı aktivist Rachel Corrie'yi, 13 Ocak 2004'te İngiliz foto muhabiri Tom Hurndall'ı ve 11 Mayıs 2022'de Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Filistin asıllı ABD vatandaşı Şirin Ebu Akile'yi öldürdüğünü hatırlattı.

İsrail'in bu zamana kadar öldürdüğü hiçbir uluslararası aktivistten ötürü hesap vermediğini vurgulayan Zomlot, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdiye kadar hiç kimsenin sorumlu tutulduğunu görmedik. Adalet yerini bulmuyor çünkü İsrail işlediği suçları örtbas ediyor. İşte bu yüzden diyoruz ki sadece UCM gibi uluslararası bağımsız bir soruşturma olabilir. Sadece uluslararası hesap verebilirlik umut olabilir."

İSRAİL ASKERLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN AYŞENUR EZGİ EYGİ KİMDİR?

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu.

İsrail askerleri, 6 Eylül'de, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarının genişletilmesine karşı düzenlenen barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu dillerinde çift dal yapan Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu. Ölümü yerel ve uluslararası toplumda öfke ve hesap sorma taleplerine yol açtı.

Antalya'da 1998'de doğan Eygi, bir yaşından küçükken ailesiyle ABD'nin Seattle şehrine taşınmıştı.