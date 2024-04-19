ABD'li Senatör Sanders: "Çocukları aç bırakan bir hükümete neden 10 milyar dolar verelim?"

ABD'de bağımsız Senatör Bernie Sanders, ülkesinin İsrail'e sağladığı desteği eleştirerek, "Çocukları kasıtlı olarak aç bırakan bir hükümete neden 10 milyar dolar verelim?" dedi.

Amerikan tarihinin en uzun süre görev yapan bağımsız senatörü Bernie Sanders, sosyal medya hesaplarından yayınladığı "The Media Crisis" (Medya Krizi) adlı podcastte, Amerikan medyasının Gazze ile ilgili haberlerini gazeteci John Nichols ile birlikte değerlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı podcast'in yeni bölümünde ABD'li Senatör, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'deki binlerce çocuğu kasıtlı olarak aç bıraktığı eleştirisinde bulundu.

ABD ana akım medyasının Gazze'deki olaylara ve ABD hükümetinin İsrail'e sağladığı desteğe yeterince tepki vermediğine dikkat çeken Sanders, İsrail'in yardım konvoylarının geçişine izin vermemesi sonucu Gazze'de binlerce çocuğun açlıkla karşı karşıya kaldığını vurguladı. Bu durumu "akıl almaz" ve "son derece üzücü" olarak nitelendiren Sanders, İsrail'in politikalarının eleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Sanders, ABD medyasının bu duruma karşı yeterince tepki vermemesini eleştirerek, "Medyada hiçbir öfke görebiliyor musunuz? Bir yere kadar bu konu tartışılıyor olsa da gerçek şu ki ABD, İsrail ordusuna yatırım yapıyor." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Sanders, medyanın ABD hükümetinin İsrail'e desteğine yeterince dikkat çekmediğini tekrarlayarak, "Bu (ABD'nin İsrail'e desteğinin) konunun hiç tartışılmadığını söylemiyorum ama asıl mesele şu: Çocukları kasten aç bırakan bir hükümete neden 10 milyar dolar verelim?" ifadesini kullandı.

ABD MEDYASI SEÇİCİ DAVRANIYOR

Sanders, Amerikalı gazeteci Nichols'un "Medyamızın çoğu zaman bir öfke makinesi." yorumunu "Evet, kesinlikle." diye onaylarken, "Ama öfke oldukça seçici." diye ekledi. Ayrıca, ABD medyasının vatandaşların karşılaştığı ciddi problemleri de yeterince tartışmadığını belirtti.

ABD'deki sağlık sistemi ve gelir eşitsizliği gibi problemlere dikkat çeken Sanders, vatandaşların siyasi süreçlere ilgi göstermemesini, ülke medyasının "toplumun gerçekliğini yansıtmayı başaramaması veya istememesi"yle ilişkilendirdi.

Ayrıca, neredeyse tüm büyük ülkeler arasında en yüksek çocuk yoksulluğu oranının ABD'de olduğunu vurgulayan Sanders, ABD medyasının iklim değişikliği konusuna da yeterli seviyede ilgi göstermediğini ifade etti.

Sanders, 15 Nisan'da yayınladığı açıklamada da, Gazze'de yaşananları "dehşet verici" olarak nitelerken, ABD'nin Netanyahu hükümetine yardımlarını durdurması çağrısını yinelemişti.