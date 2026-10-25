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Türkiye'yi hedef alan ABD'li senatöre NATO hatırlatması! Kinzinger açtı ağzını, yumdu gözünü

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Türkiye'yi hedef alan ABD'li senatöre NATO hatırlatması! Kinzinger açtı ağzını, yumdu gözünü
Başlık ResmiTürkiyeyi hedef alan ABDli senatöre NATO hatırlatması! Kinzinger açtı ağzını, yumdu gözünü

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Türkiye ile stratejik ortaklık duyurusu yapması ABD siyasetinde fırtına kopardı. Türkiye düşmanlığı üzerinden Kanadalı lideri hedef alan ABD'li Senatör Rick Scott'a eski Kongre üyesi Adam Kinzinger'dan sert bir uyarı geldi. Kinzinger, Scott'ın skandal çıkışına "Türkiye bir NATO üyesi, bilmiyor musun" sözleriyle karşılık verdi.

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Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

Türkiye ile Kanada arasında kurulan yeni stratejik ortaklık, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott'ın tepkisini çekti.

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile savunmadan enerjiye uzanan iş birliği kararını duyurmasının ardından Türkiye'yi hedef alan Scott, beklemediği bir cevapla karşılaştı.

Türkiye'yi hedef alan ABD'li senatöre NATO hatırlatması! Kinzinger açtı ağzını, yumdu gözünü
Başlık ResmiTürkiye'yi hedef alan ABD'li senatöre NATO hatırlatması! Kinzinger açtı ağzını, yumdu gözünü

TÜRKİYE HAKKINDA NELER DEDİ?

Cumhuriyetçi Senatör, Kanada'nın Türkiye ve Çin ile ilişkilerini geliştirmesini eleştirerek Carney yönetimini ABD'den uzaklaşmakla suçladı.

Scott, "Kanada kayboldu. Solun yaptığı şey budur. Evdeki sosyalizm asla yeterli değildir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi de hedef alan Scott, Carney'nin Çin ve Türkiye ile yakınlaşmasının Kanada'nın ABD'ye sırtını döndüğünü gösterdiğini öne sürdü.

Türkiye'yi hedef alan ABD'li senatöre NATO hatırlatması! Kinzinger açtı ağzını, yumdu gözünü
Başlık ResmiTürkiye'yi hedef alan ABD'li senatöre NATO hatırlatması! Kinzinger açtı ağzını, yumdu gözünü

KENDİ PARTİSİNDEN SERT CEVAP: "TÜRKİYE NATO'DA, APTAL"

Scott'ın açıklamalarına en sert tepkilerden biri, eski Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Adam Kinzinger'dan geldi.

Kinzinger, Kanada'nın Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmesinin ABD'ye karşı bir adım gibi gösterilmesine itiraz etti.

Scott'a doğrudan seslenen Kinzinger, "Dostlarınızla anlamsız bir savaş başlattığınızda bu olur. Ayrıca Türkiye NATO'da, aptal" dedi.

Cumhuriyetçi Parti'nin eski Kongre Üyesi Adam Kinzinger'
Başlık ResmiCumhuriyetçi Parti'nin eski Kongre Üyesi Adam Kinzinger'

SENATÖRÜN PAYLAŞIMINA NATO HATIRLATMASI EKLENDİ

Rick Scott'ın Türkiye'yi hedef alan paylaşımına X platformunda Topluluk Notu da eklendi.

Notta, Türkiye'nin 1952 yılından bu yana ABD ve Kanada ile birlikte NATO üyesi olduğu hatırlatıldı.

Ayrıca Kanada'nın resmî açıklamalarında yeni stratejik ortaklığın, iki NATO müttefiki arasında ticaret, enerji, savunma ve güvenlik iş birliğinin derinleştirilmesi olarak görüldüğü ifadelerine yer verildi.

ANKARA-OTTAWA HATTINDA YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Carney'nin Ankara'daki görüşmesi, iki ülke arasında ekonomik ve stratejik iş birliğinin genişletilmesi açısından yeni bir adım oldu.

Savunma, enerji, madencilik ve güvenlik alanlarını kapsayan ortaklık kapsamında ticari ilişkilerin de geliştirilmesi hedefleniyor.

Carney, Türkiye ziyaretinde Ankara'nın Kanada için önemini vurgulayarak "Türkiye'de olağanüstü bir ortağa sahibiz" ifadelerini kullanmıştı.

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