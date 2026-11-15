ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, 17 Kasım'da yayımlanacak "Promise Me, America" adlı anı kitabında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında ilginç ifadeler kullandı. Zelenskiy'nin özel görüşmelerde huysuz ve inatçı olabildiğini yazan Biden, "Beklediğim kadar minnettar değildi" dedi.

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ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'daki dört yıllık görev süresini anlattığı yeni anı kitabında dünya liderleriyle yaptığı görüşmelerin perde arkasına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

The Wall Street Journal'ın yayımladığı habere göre Biden, "Promise Me, America" (Bana Söz Ver, Amerika) adlı kitabında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki değerlendirmelerine yer verdi.

ABD'nin eski Başkanı Biden'dan Zelenskiy itirafı! "Kaprisli ve inatçı çıktı"

ZELENSKİY İÇİN "MİNNETTAR DEĞİLDİ" DEDİ

Biden, Zelenskiy'nin oyunculuk geçmişinin savaş döneminde liderlik yapması açısından önemli bir hazırlık olduğunu ileri sürdü. Öte yandan Ukrayna lideriyle özel görüşmelerinin her zaman kolay geçmediğini anlattı.

Biden, Zelenskiy için "Özel görüşmelerimizde huysuz ve inatçı olabiliyordu. Beklediğim kadar da minnettar değildi" ifadelerini kullandı.

ABD'nin eski Başkanı Biden'dan Zelenskiy itirafı! "Kaprisli ve inatçı çıktı"

TRUMP'IN EKİBİ PUTİN'LE GÖRÜŞMEK İÇİN İZİN İSTEMİŞ

Biden'ın kitabında, 2024 ABD başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan diplomatik temaslara ilişkin bir ayrıntı da yer aldı.

Eski başkan, Donald Trump'ın ekibinin, Trump göreve başlamadan önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le doğrudan müzakerelere başlayabilmek için kendisinden bir mektup imzalamasını istediğini yazdı.

Biden, söz konusu talebi kabul etmediğini belirterek Ukrayna'nın aleyhine sonuçlanabileceğini düşündüğü bir anlaşma için Trump'ın ekibine açık çek vermek istemediğini ifade etti.

ABD'nin eski Başkanı Biden'dan Zelenskiy itirafı! "Kaprisli ve inatçı çıktı"

PUTİN'İ DE ANLATTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilişkin izlenimlerini de paylaşan Biden, Rus liderin huysuz tavırlarından söz etti.

Putin'in toplantılarda zaman zaman ilgisiz görünmeye çalıştığını belirten Biden, Rus liderin bir ergen gibi kambur oturup kayıtsız davranabildiğini yazdı.

NETANYAHU'YA GÜVENMEDİĞİNİ AÇIKLADI

Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin değerlendirmelerinde ise iki lider arasında yeterli güven bulunmadığını anlattı.

Netanyahu'nun kendi siyasi geleceğini İsrail'in uzun vadeli çıkarlarının önüne koyduğunu savunan Biden, İsrail Başbakanı'nın Trump'a benzer eğilimlerinden endişe duyduğunu ifade etti.

ABD'nin eski Başkanı Biden'dan Zelenskiy itirafı! "Kaprisli ve inatçı çıktı"

BIDEN'DAN GAZZE İTİRAFI: "BUNU İÇİMDE TAŞIYORUM"

Biden, anı kitabında Gazze'de yaşanan sivil kayıplara da değindi. İsrail'e verdiği desteği savunmaya devam eden eski ABD Başkanı, "Çok fazla masum Filistinli öldürüldü. Hamas'la hiçbir bağı olmayan insanlara çok fazla acı çektirildi. Gazze'ye çok uzun süre yeterli gıda, su, ilaç ve yakıt ulaştırılamadı. Bunu içimde taşıyorum. Bu bir trajediydi." dedi.

Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki sivil kayıpları azaltma konusunda verdiği sözleri yerine getirmediğini de ekledi.

Netanyahu ile özel görüşmelerinde sivillerin korunması konusunu defalarca gündeme getirdiğini belirten Biden, İsrail Başbakanı'nın daha fazla önlem alma sözü vermesine rağmen yeni askeri operasyonlarda sivillerin hayatını kaybetmeye devam ettiğini anlattı.

Biden, Netanyahu'ya yönelik eleştirisini şu sözlerle sürdürdü:

"Bibi'nin yerine getirmeye gücü yetmeyen ya da yerine getirmeye niyeti olmayan sözler vermekten hiçbir çekincesi yoktu."

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