ABD'nin sabrı tükendi, desteğin sonu geldi! Biden ile Netanyahu 20 gündür görüşmüyor

14 Ocak 2024 19:16 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 19:17

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki zulmü 100 gündür yoğun şekilde devam ediyor. Bölgede çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu en az 23 bin Filistinli hayatını kaybederken, 60 binden fazla kişi de yaralandı. Dünyanın büyük bir bölümünün tepkisini toplayan İsrail, bu 100 günün ardından en önemli destekçisini de kaybetmek üzere.

ABD'NİN DESTEĞİ SONA YAKLAŞTI

ABD'den yayın yapan 'Axios' haber sitesinin adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e tam destek veren ABD yönetiminin 100 günün ardından sabrının taştığına yönelik sinyaller verdiği belirtildi.

Netanyahu'nun Biden yönetiminin taleplerini reddetmesinin ve Gazze'de devam eden sivil kayıpların Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde gerilime yol açtığı kaydedildi.

'İKİ LİDER 20 GÜNDÜR GÖRÜŞMÜYOR' İDDİASI

Haberde ABD'li yetkilinin "Durum berbat ve biz tıkandık. Başkanın sabrı tükeniyor" sözlerine yer verilirken, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı ilk aylarda her iki günde bir görüşen Biden ve Netanyahu'nun 23 Aralık'tan sonra 20 gün görüşmedikleri belirtildi.

İki liderin son görüşmelerinde Netanyahu'nun "vergi gelirlerini Filistin yönetimine ödemeyi" reddetmesinin üzerine Biden'ın "Bu görüşme bitmiştir" ifadesiyle telefonu kapattığı aktarıldı.

NETANYAHU SAVAŞ SONRASINI KONUŞMAK İSTEMİYOR

Netanyahu'nun Gazze'de savaş sonrası planı konuşmak için isteksiz olduğu belirtilen haberde, Biden ve Netanyahu arasındaki önemli anlaşmazlık konularından birisinin bu olduğu ifade edildi.

Biden ve danışmanlarının "İsrail'in Gazze'ye yeterince insani yardım geçişine müsaade etmediği" görüşünde olduğu ve ABD'li yetkililerin "Gazze'ye geniş çaplı saldırılar düzenleyen İsrail'e sivil ölümlerinin azaltılması için baskı yaptığı" öne sürüldü.

Tel Aviv yönetimi tarafından talepleri karşılanmayan Washington yönetiminin İsrail'in askeri operasyonuna destek vermekte giderek zorlanacağı vurgulandı.