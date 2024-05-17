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ABD'nin Texas eyaletinde fırtına felaketi... Çok sayıda can kaybı var!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Houston, Fırtına, Afet, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

ABD medyası, eyalete bağlı Houston kentindeki yüksek binaların camlarının kırıldığını, ağaçların devrildiğini ve enerji nakil hatlarının zarar görmesi sonucu bir milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi.

Houston Belediye Başkanı John Whitmire, basın toplantısında yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına sebebiyle en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "2 kişinin üzerine ağaç düştü. Bir kişi, vincin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Dördüncü kişinin ise ölüm nedeni belli değil." bilgisini paylaştı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kent merkezinde kargaşa yaşandığını anlatan Whitmire, bölge sakinlerine evde kalmaları çağrısında bulundu. Houston'daki okulların bugün eğitime ara verdiği, sel tehlikesinden endişe edildiği bildirildi.

Bu arada, saatte 160 kilometre hızla esen fırtınanın süratinin, 2008'de 650 binden fazla evin hasar gördüğü "Ike Kasırgası" ile aynı olduğu ifade edildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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