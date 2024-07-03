ABD'nin ünlü Presbiteryen Kilisesi'nden İsrail kararı! Desteğini sonlandırıyor

ABD'nin ünlü Presbiteryen Kilisesi, İsrail'e maddi desteğini çekme kararı aldığını duyurdu. Kilise ayrıca Filistinlilere yönelik insan hakları ihlaline katkı sağlayan 2 şirketin bu uygulamalarını değiştirmesi için teşvik süreci başlattı.

Tüm dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak katliam yapan İsrail, en büyük desteği ABD'den alıyor. ABD'nin İsrail'e 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 6,5 milyar dolar değerinde güvenlik yardımı sağladığı belirtilirken, ABD'nin ünlü kilisesinden İsrail'de soğuk duş etkisine neden olacak bir açıklama geldi.

İSRAİL'E YÖNELİK YENİ KARARLAR

ABD basınında yer alan haberlere göre; ülkedeki en büyük Presbiteryen mezhebini barındıran Presbiteryen Kilisesi'nin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City'de 504 üyesinin katılımıyla yapılan genel kurulunda, İsrail'e yönelik bazı kararlar alındı.

ABD'de 8 bin 800 kilise ve 1 milyon üyesi bulunan Presbiteryen Kilisesi oy çokluğuyla, İsrail'e maddi desteğin sonlandırılmasını ve kilisenin fonlarının İsrail tahvillerinden çekilmesini kabul etti.

HRİSTİYAN SİYONİZMİNİ KINADILAR

Genel kurulda, İsrail'e uçak motoru ve Filistinlilerin takibi için yapay zeka teknolojisi sağlayarak Filistinlilere zarar veren 2 firmanın bu tutumlarını değiştirmeleri yönünde teşvik edileceği belirtildi. Bu şirketlerin, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlaline katkı sağladığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını uzun yıllardır eleştiren kilisenin genel kurulunda Hristiyan siyonizmi kınayan bir kararın alındığı da aktarıldı.

Presbiteryen Kilisesinin İsrail-Filistin Özel Heyeti üyelerinden Bob Ross, kilisede İsrail'in insan hakları ihlali ve Filistinlilere yönelik yapılan soykırımdan çıkar sağlanmaması yönünde giderek büyüyen bir fikir birliği oluştuğunu söyledi.

ABD Presbiteryen Kilisesi 2022'de de İsrail'i "apartheid devlet" olarak tanımlamıştı.

(Fotoğraf: toursofutah.com)