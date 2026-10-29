ABD'ye kaçtı, kendisini "Brezilya'nın lideri" ilan etti

Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerini Luiz Inacio Lula da Silva'ya kaybetmesinin ardından ABD'ye kaçan sağcı Senatör Flavio Bolsonaro, kendisini "Brezilya'nın lideri" olarak nitelendirdi. Bolsonaro, ülkeden kaçmadığını iddia ederek, "Brezilya'dan kaçmadım, Brezilya için dışarı çıktım. Halkımın hak ettiği lider olabilmek adına bu olağanüstü rejimden ayrıldım." ifadelerini kullandı.

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Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimlerini kaybettikten sonra ABD'nin Miami kentine kaçan sağcı Senatör Flavio Bolsonaro, X sosyal medya platformunda paylaştığı mektupta kendisini "seçilmiş gerçek devlet başkanı" ilan ederken, kısa süre sonra sildiği paylaşımını revize ederek söz konusu ifadeyi "Brezilya'nın lideri" şeklinde değiştirdi.

Mektubunda uluslararası müttefiklerine minnettarlığını dile getiren Bolsonaro, kaçış sürecinde kendisine destek veren devlet başkanlarının adlarını açıkça zikretti.

ABD'YE ÖVGÜLER DİZDİ

Bolsonaro, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bana sağladığı desteğe teşekkür ederim. Bu destek, ilk olarak Brezilya'dan çıkışımda ve ardından kardeşim Eduardo'nun da yaşadığı ABD topraklarına varışımda hayati önem taşıdı. Burası bir özgürlükler ülkesi ve ülkemdeki iyi insanlarla aynı değerleri paylaşan kardeşlerin diyarıdır. Başkan Trump, ifade özgürlüğünün büyük bir savunucusudur."

Bolsonaro, uluslararası topluma Brezilya'da yaşananların normalleştirilmemesi çağrısında bulunurken, mektupta ülkeden kaçtığı yönündeki iddiaları reddederek Brezilya'yı terk etmesini bir kaçış değil, "mücadele stratejisi" olarak nitelendirdi.

"BREZİLYA'DAN KAÇMADIM"

Ülkedeki mevcut yönetimi ve yargıyı "olağanüstü rejim" olarak nitelendiren Bolsonaro, "Açıkça belirtmek isterim ki Brezilya'dan kaçmadım, Brezilya için dışarı çıktım. Halkımın hak ettiği lider olabilmek adına bu olağanüstü rejimden ayrıldım." değerlendirmesinde bulundu.

Bolsonaro, Yüksek Mahkeme (STF) Yargıcı Cristiano Zanin'i oy verme süresini iki saat uzatıp seçimlere müdahale etmekle suçlayarak, söz konusu kararın Lula da Silva'nın ilk tur ile ikinci tur arasında 10 milyondan fazla ek oy almasını sağladığını ileri sürdü.

"VATANIMI TERK ETMEK GİBİ BİR NİYETİM YOKTU"

Ülkeyi terk etme kararının "zorunluluktan" kaynaklandığını savunan Bolsonaro, "Vatanımı terk etmek gibi bir niyetim yoktu ama bunun nereye varacağını çok iyi biliyorum. Bu, herhangi bir darbenin klasik el kitabıdır. Babam eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile başlayan ve binlerce sıradan yurtsever Brezilyalıya, hatta ABD vatandaşlarına kadar uzanan siyasi zulmün tek bir amacı vardır: Petist bir organize suç örgütü tarafından kontrol edilen Yüksek Mahkeme aracılığıyla Brezilya'da kurulan olağanüstü rejime karşı çıkan herkesi susturmak." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, Küba bağımsızlık kahramanı Jose Marti ile Venezuelalı muhalif liderler Juan Guaido, Edmundo Gonzalez ve Maria Corina Machado'nun adlarını anan Bolsonaro, bu isimlerin de "mücadele ettikleri rejimler tarafından suçlu muamelesi gördüğünü" öne sürdü.

Mücadelesini ABD'den sürdüreceğini vurgulayan Bolsonaro, mektubunu şu sözlerle tamamladı:

"Bu, Brezilya'da demokrasi, insan hakları ve özgürlük için yürüttüğümüz mücadelenin sadece başlangıcıdır. Yalnızca bana oy veren 60 milyon seçmenime değil, tüm Brezilya halkına söylemek isterim ki ben Brezilya'nın lideriyim ve seçimleri çalan suçlular ülkede bir tiranlık kuran organize bir suç örgütünün parçasıdır. Değişim özlemi çeken sizler bilin ki sizi asla terk etmeyeceğim, ulusumuzun özgür sesi ve lideri olacağım."

Bolsonaro'nun "hile" iddialarına rağmen seçim sonuçları, Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), yargı organları, iktidar ve kendisini devlet başkanı adayı gösteren Liberal Parti (PL) dahil ülkedeki resmi kurumlar tarafından tanınmış ve kabul edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro, pazar günü yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Lula da Silva'ya karşı yenilgiye uğramasının ardından ülkesinden ayrılmıştı. Hakkında yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmaları süren Bolsonaro'nun pasaportuna da el konulması kararı verilmiş ancak Bolsonaro'nun bu süre dolmadan Brezilya'dan gizlice bir uçakla ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Bolsonaro'nun önce yerel saatle salı akşamı Arjantin'e gittiği, oradan da Ekvador'a geçtiği yönündeki haberler kamuoyuna yansımıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, seçimleri kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun yurt dışına çıkış yasağına rağmen ülkeyi terk etmesini "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Brezilya basınındaki haberlere göre, Federal Yüksek Mahkeme (STF), Flavio Bolsonaro hakkında, babasının hayatını konu alan “Dark Horse (Karanlık At)” adlı biyografik filmin yasa dışı finansmanına ilişkin iddialar kapsamında soruşturma yürütüyor.

Brezilya merkezli O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro'nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, dünkü açıklamasında, Brezilya'daki seçim sonuçlarını şüpheyle karşıladığını ve Bolsonaro ile ailesinin ABD'ye girişine izin verdiğini açıklamıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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