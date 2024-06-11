Açıklamalar art arda geldi: Hamas ve Netanyahu'dan ateşkes kararı!

BMGK'dan Gazze için bir ilk! Ateşkes tasarısı kabul edildi

BMGK'dan Gazze için bir ilk! Ateşkes tasarısı kabul edildi

Hamas, BMGK'dan geçen Gazze Şeridi’nde üç aşamalı ateşkes teklifine uluslararası destek talep eden ve Hamas’a teklifi kabul etmesi çağrısında bulunan kararı kabul ettiklerini duyurdu. İsrail'de olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkes önerisine 'bağlılığını yeniden teyit ettiğini' söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 31 Mayıs’ta açıkladığı Gazze Şeridi’nde üç aşamalı ateşkes teklifine uluslararası destek talep eden ve Hamas’a teklifi kabul etmesi çağrısında bulunan karar tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde oylamaya sunuldu. Karar tasarısı, 14 lehte ve 1 çekimser oyla kabul edilirken, Rusya çekimser kaldı.

BM Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamanın ardından Hamas, BMGK’de kabul edilen kararı kabul ettiğini duyurdu. Hamas yetkilisi Sami Abu Zuhri yaptığı açıklamada, detayları görüşmek üzere müzakereye hazır olduklarını söyleyerek İsrail'in buna uymasını sağlamanın Washington'a bağlı olduğunu da sözlerine ekledi. Zuhri, “ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi kararını uygulayarak işgali derhal sona erdirmeye konusundaki taahhütlerini yerine getirmek için gerçek bir sınavla karşı karşıya” dedi.

NETANYAHU, 'BAĞLILIĞINI YENİDEN TEYİT ETTİ'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Kudüs'te yaptıkları görüşmede Gazze'de ateşkes önerisine olan “bağlılığını yeniden teyit ettiğini” söyledi.

“Dün gece Başbakan Netanyahu ile görüştüm ve öneriye bağlılığını bir kez daha teyit etti” diyen Blinken, Hamas'ın ABD tarafından hazırlanan ateşkes kararının BM'de oylanmasını memnuniyetle karşılamasının “umut verici” bir işaret olduğunu da sözlerine ekledi

Blinken, “Bu umut verici bir işaret, tıpkı 10 gün önce Başkan'ın (Joe Biden) önerisini sunmasının ardından yapılan açıklamanın umut verici olması gibi” dedi.

ÜÇ AŞAMALI ATEŞKES PLANINDA NELER VAR?

ABD Başkanı Biden’ın geçen ayın sonunda açıkladığı üç aşamalı ateşkes planının birinci aşaması, İsrailli rehinelerin Filistinli mahkumlar karşılığında serbest bırakılmasıyla birlikte altı aylık ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze’nin yerleşim yerlerinden çekilmesi ve Filistinli sivillerinin yaşadıkları yerlere dönmesini içeriyor. İlk aşama ayrıca, Gazze Şeridi’ne insani yardımların güvenli bir şekilde girişini öngörüyor.

Teklifin ikinci aşaması, Gazze’de kalan rehinelerin İsrail ve Hamas arasında düşmanlığın kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma ile serbest bırakılmaları ve İsrail güçlerinin Gazze’den tamamen çekilmesini içeriyor.

Üçüncü aşamada ise Gazze’de bir yeniden inşa planı ve hayatını kaybeden rehinelerin cenazelerinin ailelerine teslim edilmeleri yer alıyor.