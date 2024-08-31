'Acil durum' ilan edilmişti! Nijerya'da M çiçeği vaka sayısı 48'e yükseldi

Afrika ülkelerinde M çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor. Kıta çapında ilan edilen 'acil durum'un ardından Nijerya, vaka sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı.

Koronavirüs salgınından sonra son dönemde dünyada paniğe eden olan M çiçeği virüsü (mpox) yayılmaya devam ediyor.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da virüs, başkent Abuja'nın yanı sıra 20 eyalette birden görüldü. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada virüsün vaka sayısının 48'e yükseldiği kaydedilerek, virüs nedeniyle can kaybı olmadığı ifade edildi.

ABD 10 BİN DOZ AŞI GÖNDERMİŞTİ

Nijerya, M çiçeği hastalığıyla mücadele kapsamında ABD'nin gönderdiği 10 bin doz aşı 27 Ağustos'ta teslim almış, öte yandan Nijerya hükümeti ise M çiçeği hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla uluslararası yolcular için bir sağlık beyanı formu hazırlamıştı.

Afrika Birliği, Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan etmişti.

HEM HAYVANLARDAN HEM İNSANLARDAN BULAŞIYOR

M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.

En önemli bulaş nedenler ise şöyle sıralandı:

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak

Bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak

Vücut sıvılarıyla temas etmek

Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.