Açlıkla savaşan Filistinlilere kanlı pusu! İsrail'in katliamı kamerada

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Şubat 2024 21:59 - Güncelleme: 29 Şubat 2024 22:03 - Güncelleme:

İsrail, Filistin, Gazze, Haber

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri bombardıman altına aldığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde açlıkla savaşan Filistinlileri yardım beklerken vurduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Şu ana kadar 112 kişinin hayatını kaybettiği katliamda kurşunların arasındaki can pazarı kameralara böyle yansıdı...