Açlıkla savaşan Filistinlilere kanlı pusu! İsrail'in katliamı kamerada
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri bombardıman altına aldığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde açlıkla savaşan Filistinlileri yardım beklerken vurduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Şu ana kadar 112 kişinin hayatını kaybettiği katliamda kurşunların arasındaki can pazarı kameralara böyle yansıdı...
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 30 bini aştı. İsrail'in son hedefi ise Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenler oldu.
Kıtlığın ortasında açlıkla savaşan Filistinliler yardım sırasında İsrail kurşunlarının hedefi oldu. Katliamda 112 kişi hayatını kaybetti, 760 kişi de yaralandı.
Öte yandan İsrail askerlerinin, yardım alabilmek için bölgede bulunan Filistinlileri bombaladığı ve ateş açtığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Kurşunların arasında yaşanan can pazarı kameralara saniye saniye yansıdı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi