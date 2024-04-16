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Adalet sarayı boşaltıldı! Avrupa'nın merkezinde bomba paniği

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Adalet sarayı boşaltıldı! Avrupa&#039;nın merkezinde bomba paniği

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Belçika'nın başkenti Brüksel’de bulunan Adalet Sarayı, bomba ihbarı sebebiyle tahliye edildi.

Brüksel'de bulunan ve Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi uluslararası kuruluşların merkezi olan tarihi Adalet Sarayı, yerel saatle 14.50'de bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Yerel saatle 15.00'te polis, kalabalık bir ekiple Adalet Sarayı'nın ana binasına geldi ve patlayıcı tespiti için eğitimli köpeklerle arama yapıldı.

Yapılan aramalarda herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı ve bu durumun ardından Adalet Sarayı'nda görevli personel ve vatandaşlar yeniden binaya girişine izin verildi.

Bomba ihbarını kimin yaptığı henüz bilinmemektedir ve olayla ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmadığı da bilinmemektedir.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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