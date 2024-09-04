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Adeta cephanelik! Yunanistan'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmatlar ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Adeta cephanelik! Yunanistan&#039;da 2. Dünya Savaşı&#039;ndan kalma mühimmatlar ele geçirildi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yunanistan'da bir evde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Yunanistan'ın Yanya kentinde 19 yaşındaki bir genç ateşli silahla yaralandı. Polis, olayın gerçekleştiği evde inceleme başlattı.

ADETA CEPHANELİK ÇIKTI

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre arama yapılan evde 485 kurşun, 3 silah, 2 tüfek, 39 şarjör, 1 susturucu, 2 el bombası ve işaret fişekleri bulundu. Polis, gencin 50 ve 51 yaşlarındaki 2 amcasını olayla ilgili gözaltına aldı.

Mühimmatların, yaralanan gencin büyükannesine ait olduğu ve 2. Dünya Savaşı döneminden kaldığı belirtildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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