Adeta cephanelik! Yunanistan'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmatlar ele geçirildi

ADETA CEPHANELİK ÇIKTI

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre arama yapılan evde 485 kurşun, 3 silah, 2 tüfek, 39 şarjör, 1 susturucu, 2 el bombası ve işaret fişekleri bulundu. Polis, gencin 50 ve 51 yaşlarındaki 2 amcasını olayla ilgili gözaltına aldı.

Mühimmatların, yaralanan gencin büyükannesine ait olduğu ve 2. Dünya Savaşı döneminden kaldığı belirtildi.