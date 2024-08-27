Afrika'nın yükselen gücü Türkiye ABD ve Çin'e rakip oldu! İngiliz Financial Times'tan Erdoğan'ın politikasına övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'daki politikasıyla Türkiye'nin bölgede artan gücü dünya basınında gündem olmaya devam ediyor. Türkiye'nin ABD ve Çin'e rakip olduğunu ifade eden İngiliz Financial Times, sürecin nasıl geliştiğini ele aldı. Söz konusu haberde Ankara'nın ticari adımları, büyükelçiliklerin artması ve TB2 İHA'ların satışına kadar birçok alandaki adımlara yer verildi.

Dünya basının ünlü basın organları Türkiye'nin Afrika'daki gücünü manşetlerine taşımaya devam ediyor.

Bloomberg'in ardından İngiliz Financial Times da Türkiye'nin Afrika Kıtası'nda önemli bir güç haline geldiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikadaki adımlarının Türkiye'yi Afrika'da önemli bir oyuncu haline getirdiği belirtilirken, bölgede artan nüfuza da dikkat çekildi.

TÜRKİYE AFRİKA'DA ABD VE ÇİN'İN RAKİBİ

Türkiye'nin Somali, Etiyopya, Mali, Cibuti, Sudan gibi ülkelerle yakın ilişkileri bölgedeki gücünü artırdı. Söz konusu haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Afrika'daki krizlere çözüm odaklı yaklaşımına da yer verildi.

Financial Times, son yıllarda Türkiye'nin Afrika'da önemli bir diplomatik güç haline geldiğini yazdı. Gazete, aralarında anlaşmazlık bulunan iki ülke olan Somali ve Etiyopyalı yetkililerin müzakereler için Ankara'da buluşmasını örnek gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her iki ülke için de arabuluculuk rolü üstlendiği belirtilen haberde önümüzdeki ay devam etmesi beklenen Mogadişu ve Addis Ababa arasındaki görüşmelerde Ankara'nın önemi vurgulandı.

Türkiye'nin Afrika'daki nüfuzunun son yirmi yılda nasıl arttığı belirtilirken, Çin ve ABD gibi aktörlerin de bulunduğu bölgede Türkiye'nin kendini güçlü bir oyuncu olarak konumlandırdığı ifade ediliyor.

TÜRKİYE 2003'TEN SONRA BÜYÜKELÇİLİK SAYISINI 4'E KATLADI

Türkiye, 2003 yılından bu yana Afrika'daki büyükelçilik sayısını neredeyse dört katına çıkararak 44'e çıkardı.

İngiliz basınında çıkan habere göre, Türkiye'nin Afrika stratejisi için kilit tarih 2011 yılı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'nin derin bir kıtlık içinde olduğu bir dönemde uçarak, neredeyse yirmi yıldır ziyaret eden ilk Afrika dışı lider oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllarca iç savaş nedeniyle harap olmuş Mogadişu sokaklarını dolaşarak, "Burada yaşanan trajedi, medeniyetin ve çağdaş değerlerin bir sınavıdır" dedi ve diğer ülkelerden yardım çağrısında bulundu.

AFRİKA'DAKİ TÜCARET 11 YILDA YÜZDE 50 ARTTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazan-kazan politikası Afrika ülkeleri ile ticareti artırdı. Ankara, Türk şirketleriyle birlikte yürüttüğü ticari çabalarla da Afrika'daki varlığını hissettirmeye devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret geçen yıl 32 milyar dolara çıkarak 2013'e göre neredeyse yüzde 50 arttı. Türk müteahhitler ayrıca, batılı meslektaşlarının algılanan güvenlik riskleri nedeniyle genellikle uzak durduğu Nijer gibi ülkeler de dahil olmak üzere havaalanları ve oteller gibi en az 1.800 altyapı projesinde çalıştı.

TÜRK HAVA YOLLARI AFRİKA'YI DOLAŞIYOR

Türk Hava Yolları İstanbul'u, çok az uluslararası havayolunun uçuş yaptığı düzinelerce Afrika şehrine bağlayan kapsamlı bir havayolu rotaları ağı başlattı.

THY 340 havalimanı ile dünyada en çok noktaya uçan havayolu şirketi konumunda. Şirket Afrika'nın neredeyse tüm önemli şehirlerine düzenli olarak sefer düzenliyor. Türk Hava Yolları, analitik firması Cirium'un Ağustos uçuş verilerine göre, artık Afrika dışındaki diğer taşıyıcılardan daha fazla Afrika destinasyonuna hizmet veriyor. Afrikalı yolcular için İstanbul Havalimanı dünyaya açış kapısı konumunda.

TÜRK İHA'LARI AFRİKA SEMALARINDA

Mali, Nijer, Etiyopya başta olmak üzere bölgede birçok ülke Türkiye'nin dünya tarafından hayranlıkla takip edilen İHA'larına talip oldu. Türkiye'nin ikili ilişkileri artırmak istediği Afrika ülkelerine TB2 Bayraktar İHA satışı son yıllarda artarak devam etti.

Ayrıca haberde Türkiye'nin Afrika ülkelerine hafif silahlar, mayın temizleme araçları, zırhlı araçlar ve helikopterler satıyor.

Ankara, Sahel'deki Nijer'den kıtanın doğusundaki Somali ve Etiyopya'ya kadar uzanan ülkelere kendini defalarca kanıtlamış Bayraktar TB2 İHA'lardan tedarik etti.

TÜRKİYE'DEN YETENEKLİ AFRİKALI ÖĞRENCİLERE BURS

Türkiye ayrıca Afrika'da kalpleri kazanmak için "yumuşak güç" olarak adlandırılan girişimlere de yatırım yaptı. Gana'nın başkenti Accra'da büyük bir ulusal cami inşa etmek için yaklaşık 10 yıl harcadı.

Mali, Cibuti, Sudan ve başka yerlerdeki diğer camilerin parası ödendi. Türkiye Somali'ye okul ve hastane gibi binalar inşa etti, tetenekli Afrikalı öğrencilere Türkiye'de eğitim imkânı sunan burs programları sunuldu. Bunun yanında Türkiye'nin devlet yayın kuruluşu TRT, geçen yıl İngilizce, Fransızca, Swahili ve Hausa dillerinde yayın yapan bir Afrika haber servisi başlattı.