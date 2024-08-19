Türkiye, Afrika'da artan nüfuzuyla dünyaya güç gösterisi yapıyor

Afrika'ya 'kazan kazan' anlaşmasıyla giden Türkiye, bölgeye yüz yıllarca kan ve sömürgecilik getiren Batı ülkelerini korkutmaya başladı. Afrika'da nüfuzunu artıran Türkiye, küresel güç olarak gövde gösterisi yapmaya başladı. Afrika'da altın arayan Türkiye, Somali'de petrol avına da çıkıyor. 11 Afrika ülkesinde Türk İHA'larının olması, dünya basınında büyük karşılık buldu.

Nijer, Batı’yı kovdu, Türkiye’yi davet etti! Fransa ile ilişkileri koptu, ABD askerlerini gönderdiler

Nijer, Batı’yı kovdu, Türkiye’yi davet etti! Fransa ile ilişkileri koptu, ABD askerlerini gönderdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ülkeleriyle yaptığı 'kazan kazan' anlaşmaları kısa sürede sonuç verdi. Dünya basını, Afrika'da nüfuzunu artıran Türkiye'nin küresel gücünü manşetlere taşıdı.

Afrika ülkelerine giderek çeşitli anlaşmalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok kez 'kazan kazan' sistemiyle çalışacaklarını söylemişti.

Afrika ülkelerinde sevilen bir lider olarak dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin küresel gücünü genişletmeye devam ediyor.



ABD merkezli Bloomberg dün okuyucularının karşısına "Kaslarını Gösteren Türkiye, Afrika'daki Etkisini Yayıyor" başlığıyla çıktı.

TÜRKİYE'DEN SOMALİ'YE HAYATİ YARDIM

2011 yılında başlayan ve Somali nüfusunu yok etmeye kadar ilerleyen kıtlığa karşı adım adan Türkiye oldu. Türkiye, 1991'de patlak veren onlarca yıllık iç savaşın getirdiği buhranla desteğini yoksul ulustan yana kullandı.

1992'den beri 1000'den fazla Somalili öğrenci Türk üniversitelerinden burs alıyor.

Türkiye'yi ziyaret eden Somalililere yönelik vize kısıtlamaları diğer Afrika ülkeleri ile karşılaştırıldığında minimum düzeyde kalıyor.

Somalili gençler Hargeisa ve Mogadişu'da Maarif Vakfı'nın devlet destekli bir Türk okuluna gidebiliyor.

TÜRKİYE SOMALİ'DE PETROL ARAYACAK

Daha önce Somali'ye birçok alanda yardım eden Türkiye, şimdi de iki ülkenin kazancı için çalışmalarına başlıyor. Gabar'daki petrol çıkarımı devam ederken, Türkiye aynı zamanda gözünü dünyaya dikti.

Dünya basınında manşetleri kaplayan haberde, "Ankara, Somali kıyı şeridinde petrol aramaya başlayacak" ifadelerine yer verildi.

Afrika'daki nüfuzunu genişletmek ve enerji güvenliğini güçlendirmek isteyen Türkiye, önümüzdeki ay Somali'ye ait açık denizdeki petrol bloklarını araştırmak üzere 86 metre uzunluğundaki araştırma gemisi Oruç Reis'i gönderecek.

HAKAN FİDAN GİTTİ, ABD VE FRANSIZLAR KOVULDU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığındaki heyet, 2024'ün başlarında Nijer'in başkenti Niamey'i ziyaret etti. Ülkenin askeri hükümetinin Fransız birliklerini sınır dışı etmesi ve ABD'ye askeri üssünü kapatması talimatını vermesinin ardından, Türkiye ile bir dizi anlaşmaya imza atıldı.

Dünyanın yedinci büyük uranyum üreticisi olan Nijer'de, Türk madencilik şirketi MTA halihazırda altın arıyor. Son üç ayda Cezayir, Fildişi Sahili ve Zimbabve ile de görüşmeler gerçekleştirildi.

Türkiye, devlet enerji şirketi Türkiye Petrolleri'nin petrol ve doğalgaz arayacağını söylediği Cezayir'le de benzer anlaşmalar imzaladı.

Afro Turk SA, Burkina Faso'nun altın piyasasına girmek için çaba harcıyor.

Türk Hava Yolları ise artık Afrika Kıtası'nın en ücra köşelerine uçuyor.

11 ÜLKEDE TÜRK İHA/SİHA'LARI VAR

El Şebab ile başı dertte olan Somali'ye yardıma koşan ilk ülkelerden biri yine Türkiye olmuştu. Sadece bununla kalınmadı ve Afrika'nın birçok ülkesinin savunmasına Türk imzası atıldı.

BAYKAR, Somali'nin terörle mücadelesini desteklemek için bu ülkeye İHA gönderdi. Hollandalı kuruluş PAX'a göre, dünyanın hayranlıkla takip ettiği Türk İHA'ları, Afrika'nın 11 ülkesini koruyor.