Nijer, Batı’yı kovdu, Türkiye’yi davet etti! Fransa ile ilişkileri koptu, ABD askerlerini gönderdiler

Dışişleri Bakanı Fidan, Millî Savunma Bakanı Güler, Enerji Bakanı Bayraktar, MİT Başkanı Kalın’ın da bulunduğu kalabalık bir heyet Nijer’e çıkarma yapacak.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Altın, uranyum ve petrol madenleri açısından önemli kaynakları bulunan ve yüz seneyi aşkın süredir sömürülen Nijer, Fransa kıskacından kurtulunca kendi kaynaklarını yönetmek için harekete geçti. Bu arada, ayrıca bu ay başında aldığı karar ile ülkedeki bin kadar Amerikan askerini gönderme kararı alan Nijer hükûmetinin Batı ile ilişkileri neredeyse tamamen koparma noktasına geldi.

ERDOĞAN DAVET ETTİ

Bütün bu gelişmelere paralel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine’yi Türkiye’ye davet etti. Başbakan Zeine de, kalabalık bir heyetle 31 Ocak-3 Şubat 2024 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etti ve bütün sektörlerde ikili ilişkilerin daha ileri noktalara taşınması konusunda mutabakata varıldı.

ÜÇ BAKAN’LI ÇIKARMA

Türkiye de, Fransa ve ABD başta olmak üzere Batı’dan yakasını kurtaran Nijer’in, siyasi, askerî ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirmesi için ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

Başbakan Zeine’nin ziyaretine iade olarak Nijer’den gelen davet üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bugün Nijer’e gidiyor. Nijer heyetinde, ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da yer alıyor.

DOST ÜLKE TÜRKİYE

Görüşmelerde, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile iş birliğini güçlendirme ve çeşitlendirme yönünde atılabilecek adımlar, Sahel bölgesindeki güncel gelişmeler ele alınacak. Türkiye’nin Nijer’de hem özel sektör hem de kamu olarak uzun yıllara dayanan mevcudiyeti söz konusu. Türk firmalar Nijer’de enerji, maden ve müteahhitlik sektöründe yatırımları bulunuyor. Sağlık sektöründe Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi 2019 yılından bugüne Nijer halkına hizmet veriyor.

AMERİKAN ASKERLERİ BEŞER-ONAR NİJER'İ TERK EDİYOR

ABD’nin Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Phee ve ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı General Michael Langley, geçtiğimiz bu ay başında, gizli bir şekilde Nijer’e geldi. Bazı temaslarda bulunan Phee ve Langley, hem ülkedeki bazı sivil toplum kuruluşları, bazı siyasilerle temasa geçti hem de Sahra Çölü’nün güney ucundaki Agadez şehri yakınlarında inşa edilen “Niger Air Base 201” adlı çöl insansız hava aracı üssünde konuşlu bulunan bin Amerikan askerini ziyaret etti.

İşte bu gizli ziyaret Lamine Zeine başkanlığındaki Nijer hükûmetini çok kızdırdı. Zeine hükûmeti jet bir karar alarak ABD askerlerinin Nijer’de bulunmasını sağlayan anlaşmayı iptal etti ve Amerikan askerlerinin ülkeyi terk etmesini istedi. Şok gelişmeyi doğrulayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Sing, ilk olarak başkent Niamey’de bulunan 300 kadar askerlerini çektiklerini açıkladı. Diğer Amerikan askerlerinin de 15 Eylül’e kadar ülkeyi tamamen terk edecekleri bildirildi.