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Almanya PKK yandaşlarının gösteri yapmasına izin vermedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya’nın başkenti Berlin’de miting düzenlemek isteyen terör örgütü PKK yandaşları terörist ele başı Abdullah Öcalan’ın posterini asınca polis gösterileri iptal etti.

Almanya’nın başkenti Berlin’de miting düzenlemek isteyen terör örgütü PKK yandaşları elebaşı Abdullah Öcalan’ın resminin olduğu bir bayrak açınca, Alman polisi gösteriye izin vermedi.

Türkiye’nin NATO müttefiki Almanya’dan terör örgütü PKK mitingine izin çıkmadı. Başkent Berlin’deki Alexanderplatz Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 kişi yasak olmasına rağmen elebaşı Abdullah Öcalan’ın resminin bulunduğu bir bayrak açtı. PKK yandaşlarına müdahale eden Alman polisi, gösteriye izin vermeyerek, kalabalığı dağıttı.

PKK'yı 1993 yılında terör örgütü listesine alan Almanya, gösterilerde Öcalan'ın resimlerinin ve PKK ile ilişkili sembollerin taşınmasını ve asılmasını yasaklamıştı. Avrupa Birliği de 2004 yılından bu yana PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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