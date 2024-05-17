Almanya'da çifte standart: Filistin destekçisi grup yasaklandı!

İsrail savaş uçakları gece boyu Gazze'ye bomba yağdırdı, çok sayıda ölü var

İsrail savaş uçakları gece boyu Gazze'ye bomba yağdırdı, çok sayıda ölü var

Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, Filistin yanlısı bir grubun Hamas'ı desteklediği iddiasıyla yasakladığını duyurdu.

Almanya'da Duisburg Filistin Dayanışması adlı grup, Hamas'ı desteklediği iddiasıyla yasaklandı. Grubun mülklerine polis baskını yapıldı.

Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, Duisburg Filistin Dayanışması adlı grubun "İsrail karşıtı ve antisemitik dünya görüşünü toplantılarda ve sosyal medya kanallarında" defalarca yaydığını söyledi.

GRUBUN MÜLKLERİNE BASKIN

Polis grubun cihaz ve belgelerine el koymak üzere mülklerine baskın düzenledi. Reul, yaklaşık 50 polis memurunun kuzeybatı eyaletindeki mülkleri arayarak dizüstü bilgisayarlara, nakit paraya, cep telefonlarına ve belgelere el koyduğunu söyledi.

Grubun Mayıs 2023'ten bu yana yetkililer tarafından bilindiğini söyleyen Reul, Kuzey Ren Vestfalya Anayasayı Koruma Dairesi'nin Duisburg Filistin Dayanışması'nın yasaklanmasını tavsiye ettiğini kaydetti.

Grup, Alman silah üreticisi Rheinmetall'in genel merkezi önünde bir miting düzenleyerek Gazze'de Hamas'la savaşan İsrail'e silah sevkiyatını protesto etti.

Alman hükümeti geçtiğimiz yıl, ülkede terör örgütü olarak kabul edilen Hamas'ın faaliyetlerine tamamen yasak getirmişti.