Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Almanya'da çifte standart: Filistin destekçisi grup yasaklandı!

Almanya'da çifte standart: Filistin destekçisi grup yasaklandı!

Düzenleyen: / Kaynak: Euronews
- Güncelleme:
Almanya&#039;da çifte standart: Filistin destekçisi grup yasaklandı!

Dünya Haberleri  / Euronews

Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, Filistin yanlısı bir grubun Hamas'ı desteklediği iddiasıyla yasakladığını duyurdu.

Almanya'da Duisburg Filistin Dayanışması adlı grup, Hamas'ı desteklediği iddiasıyla yasaklandı. Grubun mülklerine polis baskını yapıldı. 

Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, Duisburg Filistin Dayanışması adlı grubun "İsrail karşıtı ve antisemitik dünya görüşünü toplantılarda ve sosyal medya kanallarında" defalarca yaydığını söyledi.

GRUBUN MÜLKLERİNE BASKIN

Polis grubun cihaz ve belgelerine el koymak üzere mülklerine baskın düzenledi. Reul, yaklaşık 50 polis memurunun kuzeybatı eyaletindeki mülkleri arayarak dizüstü bilgisayarlara, nakit paraya, cep telefonlarına ve belgelere el koyduğunu söyledi.

Grubun Mayıs 2023'ten bu yana yetkililer tarafından bilindiğini söyleyen Reul, Kuzey Ren Vestfalya Anayasayı Koruma Dairesi'nin Duisburg Filistin Dayanışması'nın yasaklanmasını tavsiye ettiğini kaydetti.

Grup, Alman silah üreticisi Rheinmetall'in genel merkezi önünde bir miting düzenleyerek Gazze'de Hamas'la savaşan İsrail'e silah sevkiyatını protesto etti.

Alman hükümeti geçtiğimiz yıl, ülkede terör örgütü olarak kabul edilen Hamas'ın faaliyetlerine tamamen yasak getirmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Euronews
Gazze'de son durum... Biden 1 haftada sözünü unuttu! Katliama desteğin en net kanıtı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Küçük çocuğun ölüm nedeni belli oldu! Baharatlı cips can aldı  - DünyaÖlüm nedeni belli oldu! Baharatlı cips can aldıGazze'de son durum... Biden 1 haftada sözünü unuttu! Katliama desteğin en net kanıtı - DünyaKatliama desteğin en net kanıtı!İsrail savaş uçakları gece boyu Gazze'ye bomba yağdırdı, çok sayıda ölü var - Dünyaİsrail savaş uçakları gece boyu Gazze'ye bomba yağdırdı, çok sayıda ölü varİstihbaratın kalbine saldırı! Hizbullah, İsrail’in balon üssünü vurdu - Dünyaİstihbaratın kalbine saldırı!Rusya'nın karşısına dikilen Fransa neye güveniyor? Macron'un Afrika Kartı - DünyaRusya'nın karşısına dikilen Fransa neye güveniyor?Fransa'ya karşı ayaklandılar! Yeni Kaledonya Macron'un görüşme talebini reddetti - DünyaYeni Kaledonya Macron'un görüşme talebini reddetti
Sonraki Haber Yükleniyor...