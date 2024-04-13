Almanya'da her 5 kişiden biri yoksuluk tehdidi altında

Bir araştırma, Almanya'da 2023 yılında 17,7 milyon kişinin, yoksulluk veya sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Federal İstatistik Dairesi'nin Avrupa Birliği gelir ve yaşam koşullarına ilişkin yaptığı araştırma, 2023 yılında Almanya'da 17,7 milyon kişinin yoksulluk veya sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Bu veri, Almanya'daki her 5 kişiden 1'inin yoksulluktan etkilendiğini gösteriyor.

Araştırma sonuçlarına göre, 2023'te Almanya'da nüfusun yüzde 21,2'sine tekabül eden 17,7 milyon kişi, yoksulluk veya sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Bu verilerde bir önceki yıla göre önemli bir değişiklik olmadığı belirtildi. Veriler, Avrupa Birliği'nin yoksulluk tanımı dikkate alınarak hesaplandı.

Araştırma, 2023'te nüfusun yüzde 14,3'ünün, yani neredeyse 12 milyon kişinin yoksulluk riskiyle karşı karşıya kaldığını ortaya çıkardı. Bu, ülkedeki her 7 kişiden birinin yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya geldiği anlamına geliyor.

YOKSULLUK TRENDİNDE YÜKSELİŞ

2022'de yoksulluk riskiyle karşı karşıya olanların oranı yüzde 14,8'e ulaşmıştı. Önemli maddi ve sosyal yoksunluğun nüfusun yüzde 6,9'unu, yani 5,7 milyon insanı etkilediği belirtildi. Bu rakamın 2022'de yüzde 6,2 olduğu kaydedildi.

Yoksulluktan etkilenenlerin kira ödemekte zorlandığı, bir haftalık tatil için yeterli kaynağa sahip olmadığı veya ayda bir kez dışarıda yemek yeme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları vurgulandı. Araştırma sonuçlarına göre, 65 yaş altı nüfusun yüzde 9,8'i, yani 6,2 milyon kişi, iş gücüne katılımın oldukça düşük olduğu bir evde yaşıyor. Bu rakamın 2022'de yüzde 9,8 olduğu belirtiliyor.

Araştırma sonuçlarına göre, ortalama gelirin yüzde 60'ından azına sahip olan herkes yoksulluk riski altında kabul edildi. 2023'te bu rakamın yalnız yaşayanlar için aylık net 1310 avro, iki küçük çocuğu olan iki yetişkin içinse aylık 2751 avro olarak hesaplandığı belirtildi.

ALMAN EKONOMİSİ

2023 yılında yüksek enflasyonun etkisiyle Almanya, pandemiden beri ilk kez daraldı; bu durum, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin zorlu bir dönemden geçtiğini gösteriyor.

Almanya'da enflasyon, yüzde 2.2 seviyesine ulaştı ve bu durum ülkedeki ekonomik dengeleri daha da zorlaştırıyor.

Almanya'nın büyük ölçüde ihracata dayalı ekonomisi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından enerji fiyatlarının artmasıyla özellikle olumsuz etkilendi. Bu durum, üreticilerin kar marjlarını azalttı ve ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkiledi.

Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası'nın Euro Bölgesi'nde faiz oranlarını artırma kararı, Almanya'nın ekonomik durumunu daha da zorlaştırdı. Bunun yanı sıra, bütçe konusundaki belirsizlikler ve kalifiye işgücünde yaşanan kronik sıkıntılar da Alman ekonomisini sekteye uğrattı ve toparlanma sürecini geciktirdi.