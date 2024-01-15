Altın madeninde göçük faciası, çok sayıda can kaybı var

15 Ocak 2024 00:26 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 00:38

Tanzanya’nın Simiyu bölgesinde bulunan Ng'alita madeninde göçük meydana geldi. Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, göçük nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Hassan, yaptığı açıklamada "Tanzanyalı dostlarımız, kendileri ve aileleri için geçimlerini sağlamaya çalışıyorlardı" ifadesini kullandı.

DÜZENSİZ MADENCİLİK OLDUKÇA YAYGIN

Bariadi Bölge Komiseri Simon Simalenga ise, "Başlangıçta bize madende mahsur kalan 19 ila 20 kişi olduğu söylendi ama ne yazık ki 22 ceset çıkardık" ifadelerini kullanarak, bir grup kişinin yaklaşık üç hafta önce hükümet güvenlik prosedürlerini uygulamaya koymadan önce mineral zengini bölgede madencilik yapmaya başladığını söyledi.

Simalenga, "Bölgesel maden yetkilisi onları ziyaret etti ve gerekli prosedürler üzerinde çalıştığı için madendeki çalışmaları durdurdu" dedi.

Dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri olan Tanzanya'da düzensiz ve yasadışı madencilik yaygın olarak yapılıyor.