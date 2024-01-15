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    Altın madeninde göçük faciası, çok sayıda can kaybı var

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Tanzanya'da bulunan bir madende göçük meydana geldi, Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan 22 kişinin öldüğünü duyurdu.

    Altın madeninde göçük faciası, çok sayıda can kaybı var
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Tanzanya’nın Simiyu bölgesinde bulunan Ng'alita madeninde göçük meydana geldi. Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, göçük nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Hassan, yaptığı açıklamada "Tanzanyalı dostlarımız, kendileri ve aileleri için geçimlerini sağlamaya çalışıyorlardı" ifadesini kullandı.

    DÜZENSİZ MADENCİLİK OLDUKÇA YAYGIN 

    Bariadi Bölge Komiseri Simon Simalenga ise, "Başlangıçta bize madende mahsur kalan 19 ila 20 kişi olduğu söylendi ama ne yazık ki 22 ceset çıkardık" ifadelerini kullanarak, bir grup kişinin yaklaşık üç hafta önce hükümet güvenlik prosedürlerini uygulamaya koymadan önce mineral zengini bölgede madencilik yapmaya başladığını söyledi.

    Simalenga, "Bölgesel maden yetkilisi onları ziyaret etti ve gerekli prosedürler üzerinde çalıştığı için madendeki çalışmaları durdurdu" dedi.

    Dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri olan Tanzanya'da düzensiz ve yasadışı madencilik yaygın olarak yapılıyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    TanzanyaMadenGöçük
    Haberler > Dünya > Altın madeninde göçük faciası, çok sayıda can kaybı var
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