ABD'nin New York eyaletinde bilim insanları, araştırma sırasında parlak altın sarısı rengiyle alışılmışın dışında bir balık yakaladı. İlk bakışta altını andıran balığın, milyonda bir görüldüğü belirtilen nadir bir genetik mutasyona sahip olduğu anlaşıldı.

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ABD'nin New York eyaletindeki Oswego Limanı'nda yürütülen bilimsel araştırma sırasında sıra dışı bir keşif yapıldı.

Bilim insanları, normalde koyu renkli ve benekli olan tatlı su balığı burbotun (tatlı su gelinciği) parlak sarı-turuncu renkteki bir örneğini yakaladı.

Geçen ay gerçekleştirilen rutin araştırmada bulunan balığın, son derece nadir görülen bir genetik mutasyon nedeniyle bu renge sahip olduğu belirlendi.

Altın sandılar, balık çıktı! Milyonda bir görülüyor

MİLYONDA BİR GÖRÜLEN GENETİK MUTASYON

Normal şartlarda siyah, gri ve zeytin yeşili tonlarında benekli bir deriye sahip olan burbot balığının, ksantokromizm adı verilen genetik mutasyon nedeniyle altın sarısına dönüştüğü tespit edildi.

ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi, ksantokromizmin normal renk pigmentlerini baskılayarak canlılarda sarı ve turuncu tonların ortaya çıkmasına neden olan nadir bir biyolojik durum olduğunu açıkladı.

Görülen mutasyon yabani balıklarda albinizm ve melanizmden çok daha seyrek görülüyor.

Altın sandılar, balık çıktı! Milyonda bir görülüyor

SAĞLIK DURUMU KÖTÜ ÇIKTI

Nadir balık, Oswego Limanı'nda sucul istilacı türleri araştıran bilim insanları tarafından yakalandı.

Araştırma ekibi, burbotun bölgeye özgü bir tür olmasına rağmen göldeki popülasyonunun oldukça düşük olduğunu belirledi. Normalde daha derin ve soğuk sularda yaşayan türün limanda bulunması da alışılmışın dışında bir durum olarak değerlendirildi.

Bilim insanları, balığın sıra dışı renginin yanı sıra oldukça zayıf olduğunu ve sağlık durumunun kötü göründüğünü tespit etti.

Bunun üzerine balık, ayrıntılı sağlık incelemesi yapılması amacıyla Cornell Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi'ne gönderildi.

ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi, nadir balığın incelenmesinin bölgedeki burbot popülasyonunun sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler sağlayabileceğini açıkladı.

DAHA ÖNCE DE HAYALET ISTAKOZ BULUNMUŞTU

ABD'de son dönemde sıra dışı renklere sahip başka deniz canlıları da keşfedildi.

Eylül ayının sonunda Maine Eyaleti Akvaryumu'nda, neredeyse tamamen beyaz renkte olan ve üzerinde soluk mavi benekler bulunan bir ıstakoz bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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