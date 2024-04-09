Anne-baba çocuklarının işlediği suçtan dolayı 10 yıl hüküm giydi

ABD’de ilk kez ebeveynler çocuklarının işlediği suçtan dolayı 10 yıl hüküm giydi.

ABD’nin Michigan eyaletinde 2021 yılında, ailesinin kendisine hediye olarak aldığı bir silahla bir okula saldırı düzenleyen ve 4 sınıf arkadaşını öldüren Ethan Crumbley’nin ebeveynleri, oğullarının düzenlediği saldırıyla ilgili en az 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Söz konusu karar ile ABD’de ilk kez ebeveynler çocuklarının işlediği suçtan dolayı hüküm giymiş oldu.

ABD’nin Michigan eyaletindeki Oxford Lisesi’nde 2021 yılında silahlı saldırı düzenleyen ve 4 sınıf arkadaşını öldüren Ethan Crumbley’nin ebeveynleri, Jennifer ve James Crumbley, “kasıtsız adam öldürmekten” ilgili en az 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Crumbley'ler 10 yıl sonra şartlı tahliyeye hak kazanacaklar, şartlı tahliye talepleri reddedilirse, 15 yıl hapis yatacaklar.

Savcıların, evde emniyete alınmamış bir silah bulunduğuna ve gencin akıl sağlığına yönelik ebeveynlerinin kayıtsızlığa dair kanıtlar sunmasının ardından Mahkeme, Jennifer ve James Crumbley’nin saldırıyı engelleyebilecek önlemleri almadığına hükmetti.

ANNE BABA UYARILARA UYMADI

James Crumbley, 9 mm'lik yarı otomatik tabancayı 30 Kasım 2021'deki silahlı saldırıdan sadece dört gün önce Ethan'a Noel hediyesi olarak satın almıştı. Savcıların duruşmalar sırasında aktardığına göre, öğretmenlerin "her yerde kan" ve "düşünceler durmuyor", "bana yardım edin" gibi şiddet içeren mesajların yanı sıra okul ödevlerinde çizimler bulması üzerine her iki ebeveyn de oğullarının okuluna çağrıldı. Crumbley'lere Ethan'ın acil danışmanlığa ihtiyacı olduğu söylendi.

Ancak savcılar çiftin direndiğini, çocuğu o gün eve götürdüklerini ve sırt çantasını aramadıklarını ya da erişebileceğini bildikleri silah hakkında soru sormadıklarını söyledi. Crumbley'lerin her ikisi de duruşmalarında bu açıklamaya itiraz ederek, toplantıdaki öğretmenlerin Ethan'ın o gün okulda kalmasına karşılıklı olarak karar verdiklerini ve hiçbir noktada tehlike oluşturduğunu düşünmediklerini söyledi.

Savcılara göre Ethan sınıfa geri döndü ve daha sonra silahla tuvaletten çıkıp ateş etmeye başladı. 14 yaşındaki Hana St Juliana, 16 yaşındaki Tate Myre, 17 yaşındaki Madisyn Baldwin ve 17 yaşındaki Justin Shilling'i öldürdü ve yedi kişiyi de yaraladı.

BU MAHKUMİYETLER KÖTÜ EBEVEYNLİKLE İLGİLİ DEĞİL

Yargıç Cheryl Matthews, "Bu mahkumiyetler kötü ebeveynlikle ilgili değil. Bu mahkumiyetler, yaklaşmakta olan bir treni durdurabilecek eylemlerin yapılmadığını doğruluyor. Makul bir insanın ensesindeki tüylerin diken diken olmasına neden olacak şeyleri tekrar tekrar görmezden gelmekle ilgili. Fırsat kapıyı defalarca çaldı, daha yüksek sesle ve daha yüksek sesle ve görmezden gelindi. Kimse cevap vermedi” dedi.



Şu anda 17 yaşında olan Ethan Crumbley, cinayet ve diğer suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Jennifer ve James Crumbley, ise saldırının ardından tutuklanmış ve 500 bin dolarlık kefaleti ödeyemedikleri için yaklaşık 2,5 yıldır hapiste yatıyorlar.