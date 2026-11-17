Antalya'daki COP31 zirvesinde cebine koyduğu Anamur muzunu dört ülke dolaştıran Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sonunda muzunu yedi. Paşinyan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için Antalya’ya gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, konakladığı otelde ikram edilen yerli Anamur muzunu yemeyip yanına alarak sıra dışı bir dünya turuna çıkardı.

Zirve süresince cebinde taşıdığı ve daha önceki paylaşımlarında da kameralara göstererek merak uyandırdığı muzun akıbeti, Paşinyan'ın yayınladığı son videoyla netlik kazandı.

Antalyada cebine attığı muzu dünya turuna çıkardı: Paşinyan sonunda o anı paylaştı

ÜNLÜ KAŞİF MACELLAN’A GÖNDERME YAPTI

Yolculuğunu tarihi kaşif Ferdinand Macellan’ın dünya turuna benzeten Ermenistan Başbakanı, muzun Antalya'da başlayan serüveninin sırasıyla İrlanda’nın başkenti Dublin, Ermenistan’ın başkenti Erivan, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi ve Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh duraklarından geçerek yeniden Erivan’da tamamlandığını aktardı.

Antalyada cebine attığı muzu dünya turuna çıkardı: Paşinyan sonunda o anı paylaştı

Paşinyan, paylaşımındaki videonun sonunda Antalya'da kaldığı otelde ikram edilen yerli Anamur muzunu soyarak yedi.

Antalyada cebine attığı muzu dünya turuna çıkardı: Paşinyan sonunda o anı paylaştı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan Antalya ziyaretinin ardından Dublin ve Erivan'dan yaptığı paylaşımda cebinden bu muzu çıkarmış ve sosyal medyada ilgi çekmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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