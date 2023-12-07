Anti-Siyonist Yahudi genci, İsrail ordusuna katılmadığı için hapse gönderildi!

7 Aralık 2023 12:18 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 12:27

Editör: Merve Gürbüz / Kaynak: X (Twitter)/@TorahJudaism

İsrail devleti, inançları gereği İsrail ordusuna katılmak istemeyen anti-Siyonist Yahudileri hapse atıyor.

Siyonizme karşı olan bir Yahudi mahkum, orduya katılmayı reddettiği için askeri hapishaneye gönderildi.

İSRAİL POLİSİ YÜRÜYÜŞÜ ENGELLEDİ

Ramat Bish’te onun için düzenlenen karşılama yürüyüşünde, asker olmayı reddeden Yahudi genci destekleyen Yahudiler toplandı. Fakat İsrail polisi, Yahudilerin yürüyüşünü durdurmaya çalıştı.

(X (Twitter)/@Helen3342885953)

Olaya ilişkin bir kullanıcı X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, “Yürüyüşlerde çok sayıda Tevrat Yahudi’si gördüm. Diğer Yahudilerin saldırısına uğruyorlar ve Filistin yanlısı yürüyüşlere nefret yürüyüşleri deniyor. Filistin'i destekleyen, İsrail istemeyen ama Filistin adında Yahudi olarak yaşayabilecekleri bir ülke isteyen tüm Yahudilere teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.