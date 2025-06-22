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Arabanın kapısını açınca şoka uğradı! Oto yıkamacıyı çağırıp tepki gösterdi, videosuna yorum yağdı

Kaynak: Dış Haberler
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Suudi Arabistan'a giden bir Türk, oto yıkamaya verdiği aracın ayakla basılan gaz pedalı kısmında "Ehlen ve sehlen" yazı bir kağıt gördü. Ayak basılan bir yere konulmasına tepki gösteren kadın videoyu sosyal medyada paylaştı. "Biz Kur'an yazısına basamayız" diyerek paylaştığı videoya yorum yağdı.

Türkiye'den Suudi Arabistan'a giden bir sosyal medya kullanıcısının oto yıkamacıdan paylaştığı video sosyal medyada viral oldu. 

Arabasını yıkatan bir kadın, gaz ve fren pedalının bulunduğu yerde "Ehlen ve Sehlen" yazısını gördü. 

Arapça "Hoşgeldiniz" demek olan bu ifadeleri, anlamı dini olmasa da ayakla basılan yerde Kur'an-ı Kerim harflerinin olmasının kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Oto yıkamacıyı çağırarak  "Biz Kur'an yazısına basamayız. Buradan alacağız mecbur" diyerek görevliye tepkisini gösterdi.

TÜRKLERİN KUR'AN-I KERİME SAYGISI

Kağıdı verdiği anları kaydını "Siz olsanız ne yapardınız" diyerek paylaşan hesabın videosuna binlerce yorum yapıldı.

"Bu hassasiyet meselesidir. Ve bir gün bu milleti tekrar İslam'ın sancaktarı yapacak şey bu hassasiyettir", "Türklerin Kur'an-ı Kerime saygısı dünyaya örnektir", "Bu bir edeptir. Osman Gazi'nin Kur'an-ı Kerim'e ayak uzatmaması da bundan ileri gelir", "Anlamı ne olursa olsun, bu harfler İslam harfleridir, bakınca İslamı hatırlatan bir yazıya bir Müslüman nasıl bile bile basar?" şeklinde destek yorumları geldi.

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Arabanın kapısını açınca şoka uğradı! Oto yıkamacıyı çağırıp tepki gösterdi, videosuna yorum yağdı - 1. Resim

Videoyu paylaşan kişi hareketi sebebiyle takdir edildi. 

 

Kaynak: Dış Haberler

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