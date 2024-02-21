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    • Haberler > Dünya > Arnavutluk sokakları karıştı! Muhaliflerden hükümet binasına molotoflu saldırı

    Arnavutluk sokakları karıştı! Muhaliflerden hükümet binasına molotoflu saldırı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Arnavutluk, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Arnavutluk'ta eski başbakan ve ana muhalefet lideri Sali Berisha'nın ev hapsinde tutulmasını protesto eden muhalefet destekçileri, başkent Tiran'da sokaklara döküldü. Binlerce kişi hükümet binasına taşlarla ve molotof kokteylleriyle saldırdı.

    Arnavutluk'un başkenti Tiran'da sokaklar karıştı. Eski başbakan ve ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Sali Berisha'nın ev hapsine alınmasının ardından Berisha destekçileri sokaklara döküldü.

    HÜKÜMET BİNASINA MOLOTOFLU SALDIRI

    Binlerce kişi hükümet binası önünde toplanırken, Başbakan Edi Rama'nın ofisi güvenlik çemberine alındı. Muhalifler, hükümet yetililerini organize suç ve yolsuzluğa karışmakla suçlarken, hükümet binasına molotof kokteyli ve taşlarla saldırdılar.

    Göstericilere video konferans yöntemiyle seslenen ev hapsindeki Berisha, "Edi Rama, diğer diktatörler gibi tüm gücü elinde tutmak ve muhalefetsiz bir Arnavutluk istiyor" ifadesini kullandı.

    Gösteriye katılmak üzere 110 kilometre yol geldiğini söyleyen eylemci Syle Xhebexhia ise "Bugün Enver Hoca yönetiminden daha kötü olan Rama yönetimini devirmek için buradayız" dedi.

    Arnavutluk sokakları karıştı! Muhaliflerden hükümet binasına molotoflu saldırı

    YOLSUZLUKLA SUÇLANIYOR

    Arnavutluk'ta 1992-1997 yılları arasında cumhurbaşkanlığı, 2005-2013 yılları arasında ise başbakanlık yapan Berisha, görevde olduğu döneme dair yürütülen yolsuzluk davası kapsamında Aralık ayının sonunda ev hapsine alındı.

    Yurtdışına çıkması yasaklanan 79 yaşındaki Berisha, 2005-2013 yılları arasındaki dönemde nüfuzunu kullanarak bir devlet arazisinin özelleştirilmesinde damadını kayırmakla suçlanıyor.

    Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Berisha, Edi Rama'yı 'muhalifleri susturmaya yönelik siyasi saldırı gerçekleştirmekle' suçluyor.

    Arnavutluk sokakları karıştı! Muhaliflerden hükümet binasına molotoflu saldırı

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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