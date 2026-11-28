Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Bağımsızlık Günü'nün 114'üncü yıl dönümünde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde tansiyon yükseldi. Binlerce kişinin katıldığı eylemlerde taş ve sopalar havada uçuşurken, polis kalabalığa müdahale etti. ABD Büyükelçiliği ise bölgede bulunanlara güvenlik uyarısında bulundu.

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Bağımsızlık Günü'nün 114'üncü yıl dönümünde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde tansiyon yükseldi.

Arnavutluk yeniden yangın yeri! Binlerce protestocu sokaklara döküldü, taş ve sopalar havada uçuştu

HÜKÜMET BİNALARINA TAŞLI SALDIRI

Bugün Skanderbeg Meydanı'nda bir araya gelen binlerce protestocu, taş ve tahta sopalarla sokak kameralarına ve hükümet binalarına saldırdı. Bunun üzerine polis, kalabalığı dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Başkentte güvenlik önlemleri de artırıldı. Tiran'a giriş ve çıkış yapılan ana yollar üzerinde polis ekipleri görevlendirildi, araçlar kontrol edildi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN GÜVENLİK UYARISI

ABD'nin Tiran Büyükelçiliği de gösteriler nedeniyle güvenlik uyarısı yayımladı. Protesto alanlarının yakınında bulunanların göz yaşartıcı gaz, havai fişek, yangın çıkarıcı maddeler ve plastik mermiler nedeniyle yaralanabileceği belirtildi. Büyükelçilik, personeline gösteri bölgelerinden uzak durmaları talimatını verdi.

Arnavutluk yeniden yangın yeri! Binlerce protestocu sokaklara döküldü, taş ve sopalar havada uçuştu

Açıklamada, "Lütfen dikkatli olun ve kişisel güvenliğinize öncelik verin. En son gelişmeler için yerel medyayı takip edin ve yerel kolluk kuvvetlerinin talimatlarına uyun" ifadelerine yer verildi.

Arnavutluk yeniden yangın yeri! Binlerce protestocu sokaklara döküldü, taş ve sopalar havada uçuştu

MAYISIN SONLARINDA BAŞLADI

Arnavutluk'taki hükümet karşıtı gösteriler, mayıs ayının sonlarında ülkenin güney kıyısında planlanan büyük ölçekli lüks turizm projesine yönelik tepkilerle başladı.

Trump’ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı yatırım şirketinin de gündeme geldiği proje, Flamingo hareketi olarak bilinen protestoların fitilini ateşledi.

Arnavutluk yeniden yangın yeri! Binlerce protestocu sokaklara döküldü, taş ve sopalar havada uçuştu

Eylül ayında öğrencilerin daha iyi eğitim ve hayat koşulları talebiyle düzenlediği gösterilerle devam eden eylemlerde, Başbakan Rama'nın istifası da temel talepler arasına girdi. Tiran'daki son protestolarla birlikte hükümete yönelik tepkiler yeniden sokaklara taşındı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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