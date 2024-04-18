Askerlerin yanı sıra bu kez partizan Yahudiler baskın yaptı!

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinin eşlik ettiği 225 sivil partizan Yahudi tarafından baskın gerçekleştirildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya 225 sivil fanatik Yahudi tarafından baskın yapıldı. Bu olay, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve sivillere yönelik saldırıları devam ederken, Doğu Kudüs'te tansiyonun arttığı bir dönemde gerçekleşti. Kudüs İslami Vakıflar Dairesi, baskının Mağaribe Kapısı yönünden gerçekleştiğini ve Yahudi işgalcilerin mescidin avlusunda provokatif eylemler ve dini ritüeller gerçekleştirdiğini bildirdi. Baskından sonra İsrail polisinin Eski Şehir ve Mescid-i Aksa kapılarında tekbir seslerini arttırdığı belirtildi.

Partizan Yahudilerin, İsrail polisinin eşliğinde gerçekleştirdiği Mescid-i Aksa'ya baskını Ürdün tarafından kınandı. Ürdün Vakıflar Bakanı Muhammed El-Halayile, fanatik Yahudilerin polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını kınayarak, bu baskınların İsrail hükümet yetkililerinin desteğiyle yapıldığını ve Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsüne bağlı olduklarını vurguladı.