'Ateşkes muammasına' Hamas'tan yeni açıklama: İsrail şartlardan kaçıyor

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Ajanslar 6 Mart 2024 09:35 - Güncelleme: 6 Mart 2024 10:07 - Güncelleme:

Hamas, İsrail, Filistin, Haber

Dünya Haberleri / Ajanslar

İsrail'in Gazze'deki zulmünü durdurmak için başlayan müzakerelere ilişkin Hamas'tan açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkesten şartlarından kaçtığı ancak arabulucular üzerinden müzakerelere devam edileceği vurgulandı. Müzakerelere ilişkin ABD Başkanı Joe Biden, olası bir ateşkes anlaşmasının Hamas'a bağlı olduğunu söylemiş, İsrail ise ateşkes ve esir takası konusundaki teklifinin iletildiğini ve Hamas'tan cevap beklendiğini belirtmişti.