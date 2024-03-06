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Haberler > Dünya > 'Ateşkes muammasına' Hamas'tan yeni açıklama: İsrail şartlardan kaçıyor

'Ateşkes muammasına' Hamas'tan yeni açıklama: İsrail şartlardan kaçıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
&#039;Ateşkes muammasına&#039; Hamas&#039;tan yeni açıklama: İsrail şartlardan kaçıyor
Hamas, İsrail, Filistin, Haber

Dünya Haberleri  / Ajanslar

İsrail'in Gazze'deki zulmünü durdurmak için başlayan müzakerelere ilişkin Hamas'tan açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkesten şartlarından kaçtığı ancak arabulucular üzerinden müzakerelere devam edileceği vurgulandı. Müzakerelere ilişkin ABD Başkanı Joe Biden, olası bir ateşkes anlaşmasının Hamas'a bağlı olduğunu söylemiş, İsrail ise ateşkes ve esir takası konusundaki teklifinin iletildiğini ve Hamas'tan cevap beklendiğini belirtmişti.

2024-03-06 09:30:15

ATEŞKESTE SON DURUM

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, halkımıza yönelik saldırıların kapsamlı bir şekilde durdurulmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmak için gereken esnekliği gösterdi. Ancak işgal devleti (İsrail), kalıcı ateşkes, yerinden edilenlerin geri dönüşü, Gazze Şeridi'nden çekilme ve halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması gibi konularda anlaşmanın öngördüğü şartlardan kaçınıyor." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Hamas'ın arabulucular üzerinden müzakerelere devam edeceği vurgulandı.

Kahire'de yürütülen görüşmelerin "çöktüğü" şeklindeki haberlere karşılık, "Durumda bir değişiklik yok." açıklamasıyla sürecin devam ettiği teyit edilmişti.

'Ateşkes muammasına' Hamas'tan yeni açıklama: İsrail şartlardan kaçıyor - 1. Resim

2024-03-06 04:16:43

İSRAİL MEDYASI: HAMAS UYARISI GÖRMEZDEN GELİNDİ

İsrail medyası, askeri istihbarat biriminin, geçen yıl Hamas'ın saldırı düzenleme ihtimaline ilişkin 4 uyarı mektubu gönderdiğini ancak siyasi kademenin bunları göz ardı edip görmezden geldiğini duyurdu.

'Ateşkes muammasına' Hamas'tan yeni açıklama: İsrail şartlardan kaçıyor - 2. Resim

2024-03-06 04:19:09

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine geçen hafta düzenlediği baskında yaralanan 18 yaşındaki Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

'Ateşkes muammasına' Hamas'tan yeni açıklama: İsrail şartlardan kaçıyor - 3. Resim

03/06/2024 00:09:56

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki çocuk ölümlerinin "kabul edilemez" olduğunu "net şekilde" İsrail'e ilettiklerini açıkladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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