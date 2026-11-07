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Avrupa'da 'Rus müdahalesi' kaygısı: Uçak ihbarlarının arkasında Moskova mı var?

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Avrupa'da 'Rus müdahalesi' kaygısı: Uçak ihbarlarının arkasında Moskova mı var?
Başlık ResmiAvrupa'da 'Rus müdahalesi' kaygısı: Uçak ihbarlarının arkasında Moskova mı var?

Moskova'nın Ukrayna'daki müdahalesi 5. yılına yaklaşırken, Avrupa semalarında patlak veren asılsız bomba ihbarları gözleri yeniden Rusya'ya çevirdi. Fransız savcılar, onlarca ticari uçuşu hedef alan ve arkasında Rus radikal gruplar ile Kremlin bağlantılı yabancı güçlerin olmasından şüphelenilen koordine sabotaj dalgasına karşı geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Geçtiğimiz hafta Avrupa hava sahasında paniğe neden olan ve onlarca ticari uçuşu hedef alan asılsız bomba ihbarları, yargıyı ve güvenlik birimlerini harekete geçirdi. Fransız savcılar, uçuş güvenliğini tehdit eden ihbarlara ilişkin resmi bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Paris Savcılığı tarafından AFP’ye yapılan açıklamada, soruşturmanın temel amacının asılsız e-postaları gönderen faillerin kimliklerini tespit etmek ve bu kişilerin yabancı devletlerle olası bağlantılarını ortaya çıkarmak olduğu vurgulandı. İhbarların hedefi olan uçaklardan birkaçının Fransız hava sahasını kullandığı öğrenilirken, Fransa hükümeti de tehditlerin kaynağını çok yönlü olarak araştırıyor.

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İRLANDA: KOORDİNE BİR SABOTAJ KAMPANYASI

Süreçle ilgili değerlendirmede bulunan İrlanda hükümeti, ülke medyasında yer alan asılsız ihbarların, havayolu şirketlerine yönelik tehditlerle doğrudan bağlantılı ve "koordine bir eylemin" parçası olabileceğine dikkat çekti. Şu ana kadar aranan uçakların hiçbirinde patlayıcı maddeye rastlanmazken, eylemlerin arkasındaki aktörlerin kimliği gizemini koruyor.

"ERKEK DEVLETİ" ŞÜPHESİ VE YABANCI MÜDAHALE KAYGISI

Gönderilen e-postaların bir kısmında Rusya merkezli radikal kadın düşmanı grup "Erkek Devleti Savaşçıları" (Male State) imzasının bulunması dikkat çekti ancak henüz somut bir bağlantı kurulamadı. Grubun kurucusu Vladislav Pozdniakov ise sosyal medya üzerinden iddiaları reddederek hareketin 2021 yılından bu yana aktif olmadığını savundu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: HABER MERKEZİ
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