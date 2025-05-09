Avrupa'da savaş hazırlığı! İki ülke arasında kritik bir anlaşma yapıldı

Küresel çapta savaş gerginliği sürerken, Avrupa'da iki ülke arasında kritik bir anlaşmaya imza atıldı. AB'nin iki gelişmiş ekonomisi, iki ülkeden birine saldırı durumunda karşılıklı desteği kapsayan güçlendirilmiş işbirliği anlaşmasına imza attı.

Küresel çapta gerginlikler zirve seviyelere ulaşırken, Avrupa'dan iki ülke arasında önemli bir anlaşma yapıldı.

Fransa'nın Nancy kentinde bir araya gelen Macron ve Tusk, ülkeleri arasında dostluk ve güçlendirilmiş işbirliği anlaşması imzaladı.

İki lider, imzaların ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

SALDIRI DURUMUNDA KARŞILIKLI DESTEK

Macron, bu anlaşmayla iki ülkenin, dış müdahalelere, siber saldırılara ve demokrasilerini tehdit eden her şeye karşı güçlendirilmiş bir işbirliği kurmak istediklerini belirtti.

Anlaşmaya iki ülkeyi kapsayacak "karşılıklı savunma ve destek" maddesi ekleyerek açık bir mesaj göndermek istediklerini vurgulayan Macron, Tusk ile birlik içinde, güçlü, egemen ve rekabetçi bir Avrupa istediklerini dile getirdi.

Macron, Polonya ve Fransa'nın sivil nükleer konusunda her yıl görüşmeler düzenleyeceklerini belirterek, "Fransız nükleer caydırıcılığın Avrupa boyutu da var ve bu anlaşmayla daha güçlü bir dayanışmayı mühürlüyoruz." dedi.

"PUTİN SAVAŞTAN YANA, BARIŞTAN YANA DEĞİL"

NATO'nun Avrupa ayağının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, Amerikalı müttefikleriyle işbirliği içinde kalmak istediklerini ancak ABD'ye bağlı olmayı arzulamadıklarını ifade etti.

Macron, Polonya ve Fransız ordularının gelecek aylarda ortak tatbikatlar düzenleyeceğini açıkladı. Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, "Başkan Putin savaştan yana, barıştan yana değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisini Nazizm'e karşı bir "kalkan" olarak gören Rusya liderini tarihi gerçekleri saptırmakla suçlayan Macron, "Putinizm bir emperyalizmdir" dedi.

Tusk da bu anlaşmanın imzalanmasıyla tarihi bir anın yaşandığını belirterek, Fransa ve Polonya'nın her koşulda birbirine güvenebileceğini söyledi.

Savunma sanayisinde, Avrupa ürünlerine öncelik verilmesinin önünü açacaklarını dile getiren Tusk, iki ülke arasında savunma alanında güçlendirilmiş işbirliğinin halihazırda NATO bünyesinde atılan adımları tamamlayacağını ifade etti.

Tusk, Avrupa'nın kendisini savunmaya hazır olması gerektiğini belirtti.

ANLAŞMA, NÜKLEER CAYDIRICILIKLA İLGİLİ BİR İŞBİRLİĞİ İMKANININ KAPISINI ARALIYOR

Tusk, Fransa ziyareti öncesi Polonya'nın başkenti Varşova'da basına yaptığı açıklamada da söz konusu anlaşmanın nükleer caydırıcılıkla ilgili bir işbirliği imkanının kapısını araladığı değerlendirmesinde bulundu.

Polonya Başbakanı Tusk, "Ülkelerimizden birine yönelik saldırı olduğu takdirde karşılıklı destek maddesi, bu anlaşmanın özünü oluşturuyor." ifadesini kullanarak, Fransa veya Polonya'ya yönelik bir tehdit durumunda, iki ülkenin birbirine askeri destek de dahil olmak üzere karşılıklı destek sağlama taahhüdünde bulunduğunu kaydetti.