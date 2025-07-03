Avrupalı eski politikacıdan çarpıcı iddia! "ABD paralı askerleri 550 Gazzeliyi öldürdü"

Eski AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD paralı askerlerinin bir ayda 550 Gazzeliyi öldürdüğünü öne sürerek, AB Konseyi ve Komisyonunu sessiz kalmakla eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Borrell, sivillerin insani yardım noktalarında öldürüldüğünü belirtti ve durumu "korkunç" olarak nitelendirdi.

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell​​​​​​​, ABD paralı askerlerinin bir ayda 550 Gazzeliyi öldürdüğünü belirterek, AB Konseyi ve Komisyonunu buna sessiz kalmakla suçladı.

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bir ayda, açlık çeken 550 Filistinli, Gazze İnsani Yardım Vakfının belirttiği noktalarda yiyecek almaya çalışırken ABD paralı askerleri tarafından öldürüldü." ifadesini kullandı.

"KORKUNÇ BİR ŞEY"

Bu durumu "korkunç bir şey" olarak tanımayan Borrell, AB Konseyi ve Komisyonunu etiketleyerek, "Gazze'deki suçlara karşı herhangi bir eyleme geçmek için isteksiz kalmaya devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

İSRAİL KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR

İspanyol siyasetçi Borrell, 7 Ekim 2023'te başlayan olaylarda İsrail'e karşı AB yönetiminden farklı bir tutum ve söylem benimsemişti. AB üye ülkelerini İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerini kınama ve ateşkes çağrısı yapma noktasında birleştirmeye çalışan Borrell, Ursula von der Leyen başkanlığındaki Komisyonu sert biçimde eleştirmişti. Borrell, görevi 1 Aralık 2024'te Kaja Kallas'a devretmişti.