Avustralya’da bağımsız milletvekili Helen Haines, geçtiğimiz gün ofisinin yakınında bir aracın kasıtlı olarak çarpması sonucu ağır yaralandı. 65 yaşındaki Haines’in saldırının ardından bir bacağını kaybettiği, diğer bacağını kurtarmak için mücadele edildiği bildirildi. Öte yandan saldırganın milletvekili ve ailesiyle 20 yılı aşkın süredir tanışan bir kişi olduğu ortaya çıktı.

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Avustralya’da milletvekili Helen Haines’e yönelik saldırı ülke gündemine oturdu. 2019 yılında parlamentoya seçilen bağımsız milletvekili, Victoria eyaletindeki ofisinin yakınlarında bir aracın kasıtlı olarak çarpması sonucu ağır yaralandı.

BİR BACAĞI AMPUTE EDİLDİ

Melbourne’de hastaneye kaldırılan Haines’in tedavisi sürerken, doktorlar bir bacağının ampute edildiğini, diğer bacağını kurtarmak için ise operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Avustralyalı milletvekilini araçla ezmişti! Saldırgan 20 yıllık aile dostu çıktı

SALDIRGAN İLE 20 YILDIR TANIŞIYORLARMIŞ

ABC’nin haberine göre, olayın ardından gözaltına alınan sürücünün 43 yaşındaki Brendan Nugent olduğu belirlendi. Saldırının kasıtlı gerçekleştirildiği değerlendirilirken, şüphelinin Haines ve ailesiyle uzun yıllardır tanıştığı ortaya çıktı.

The Guardian’ın haberine göre, Nugent’in babası Rod Nugent, Haines ve ailesiyle 20 yılı aşkın süredir arkadaş olduklarını açıkladı. ​​Suçun 'şok edici' olduğunu vurgulayan saldırganın babası, yardım eden bölge sakinlerine ve polislere teşekkür etti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, olayın kasıtlı bir saldırı olduğunu belirtirken, soruşturmaya terörle mücadele ekiplerinin de dahil edildiğini duyurdu.

Avustralyalı milletvekilini araçla ezmişti! Saldırgan 20 yıllık aile dostu çıktı

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke’ün aktardığı tanık ifadelerine göre, beyaz bir araç kullanan şüpheli, Haines’in bulunduğu noktayı geçtikten sonra U dönüşü yaptı. Ardından milletvekilini başka bir otomobile doğru sıkıştırarak aracıyla çarptı. İki araç arasında kalan Haines ağır yaralanırken, saldırının ardından bir bacağını kaybetti.

Avustralyalı milletvekilini araçla ezmişti! Saldırgan 20 yıllık aile dostu çıktı

Olay sırasında çevrede bulunan yerel bir berberin, şüpheliyi araçtan çıkardığı ve elindeki bıçağı aldığı belirtildi. Berber Ricky Jefferies, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hareketlerinden rahatsız oldum, bu yüzden cebinden alıp fırlattım” ifadelerini kullandı.

Avustralyalı milletvekilini araçla ezmişti! Saldırgan 20 yıllık aile dostu çıktı

ABC News’ün haberine göre Brendan Nugent; tehlikeli araç kullanarak ciddi yaralanmaya neden olma, kasten ciddi yaralanmaya neden olma ve bir kamu görevlisine zarar verme suçlamalarıyla yargılanıyor. Kritik durumdaki milletvekili Haines’in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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