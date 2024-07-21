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Aylar sonra bir ilk! Biden ve Netanyahu ABD'de bir araya gelecek

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Aylar sonra bir ilk! Biden ve Netanyahu ABD&#039;de bir araya gelecek
İsrail, Abd, Binyamin Netanyahu, Haber

Dünya Haberleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile salı günü bir araya gelecek. Ziyaret öncesi İsrail'de sokaklar karıştı, protestocular Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile salı günü Washington'da bir araya gelecek. Görüşme, Biden'ın ekim ayında İsrail'i ziyaret etmesinden bu yana bir ilk olacak. Netanyahu da Beyaz Saray'ı en son yeniden göreve geldiği Aralık 2022'de ziyaret etmişti.

İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada Netanyahu’nun salı günü ABD Başkanı Biden ile bir araya geleceği, çarşamba günü ise ABD Kongresi'nde bir konuşması yapacağı belirtildi. Netanyahu’nun yarın sabah saatlerinde ABD'ye hareket edeceği aktarıldı.

BİDEN COVİD-19'A YAKALANMIŞTI

Beyaz Saray tarafından 18 Temmuz’da yapılan yazılı açıklamada, 81 yaşındaki Biden’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuş, Biden’ın aşılı olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği belirtilmişti.

Biden’ın Delaware eyaletinde karantinaya gireceği, bu süre zarfında tüm görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam edeceği vurgulanmıştı.

Aylar sonra bir ilk! Biden ve Netanyahu ABD'de bir araya gelecek - 1. Resim

İSRAİL'DE SOKAKLAR KARIŞTI

Netanyahu'nun ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesi İsrail'de sokaklar karıştı. Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in dört bir yanında protestocular, Netanyahu'nun istifa etmesi için sloganlar attı. İsrail'de protestocular, Netanyahu'nun ABD'ye gitmesi öncesinde Ben Gurion Havalimanı'nda gösterileri daha da artırmayı planlıyor.

Netanyahu'yu protesto etmek için ABD'ye gitmeyi planlayan rehine Alex Danzig'in oğlu Mati Danzig, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Netanyahu bir anlaşmayı kabul ettiğini açıklamadan uçağa binerse, sesimizi yükselteceğiz. ABD'yi ve dünyayı Netanyahu'nun anlaşmanın önünde duran engel olduğu konusunda uyaracağız" ifadelerini kullandı.

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