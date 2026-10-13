ABD'de aylarca kusma, saç dökülmesi ve beraberinde birçok sağlık sorunu yaşayan kadın, iş arkadaşından şüphelenince çalıştıkları odaya gizli kamera kurdu. Görüntülerde, iş arkadaşının su şişesine zehirli madde döktüğü ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan sanığın ‘cezaevinde yalnızca 1 gün kalmasına’ karar verilirken, mağdur kadın, ‘son çarem’ diyerek görüntüleri basınla paylaştı.

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Kaliforniya’daki Berkeley Mühendislik ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan Rong Yuan, 2017 yılından itibaren nedeni belirlenemeyen şiddetli bulantı, kusma ve saç dökülmesi gibi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Aylarca şikayetlerine teşhis konulamaması üzerine durumdan şüphelenen Yuan, 2019 başında çalışma alanına gizli kamera yerleştirdi.

İŞ ARKADAŞINI GÜNBEGÜN ZEHİRLEMİŞ

Kaydedilen görüntülerde, kıdemli mühendis David Xu’nun iş arkadaşı Yuan’ın masasındaki su şişesine beyaz bir madde döktüğü tespit edilirken, zehirli suyun eve taşınması nedeniyle Yuan’ın yanı sıra ailesinin de zehirlendiği ortaya çıktı.

Zehirli su, olayın fark edilmesi üzerine laboratuvara gönderilirken, yapılan analizlerde sudaki ağır metal maddesi kadmiyum miktarının güvenli kabul edilen miktarın 3,5 milyon katı olduğu belirlendi.

Aylarca hasta olduğunu sandı, gerçek kamera görüntüleriyle çıktı: Meğer iş arkadaşı zehirliyormuş

BİR GÜN CEZAEVİNDE KALDI

Olayın ardından David Xu hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve iki ayrı 'ağır zehirleme' suçlamasıyla dava açıldı. Ancak savcılıkla yapılan anlaşma sonucunda ağır suçlamalar düşürüldü. Xu, yalnızca bir zehirleme suçlamasını kabul etmeden mahkûmiyeti kabul etti. Denetimli serbestlik süresi iki yıla çıkarılan Xu, cezaevinde yalnızca bir gün kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Denetimli serbestlik süresini tamamlayan Xu, Kaliforniya yasalarından yararlanarak Alameda County Mahkemesi’ne başvurdu. Xu, ağır suçtan aldığı mahkûmiyetin sicil kaydından tamamen silinmesini talep etti. Öte yandan Yuan’ın 500 bin dolarlık tazminat talebine karşılık Xu’nun yalnızca 7 bin 58 dolar ödemesine karar verildi.

Aylarca hasta olduğunu sandı, gerçek kamera görüntüleriyle çıktı: Meğer iş arkadaşı zehirliyormuş

MAHKEMENİN KARARI MAĞDUR KADINI ÇILDIRTTI

Zehirlenme nedeniyle kalıcı sağlık sorunları yaşayan ve tam zamanlı çalışamaz hale gelen Rong Yuan ise adalet sisteminin kendisini koruyamadığını belirterek tepki gösterdi. Xu’nun sicilini temizletme girişimine karşı çıkan Yuan, olay anına ait kamera kayıtlarını basınla paylaştı.

Planlı bir suça karşı gösterilen bu tutumun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yuan, sistemdeki aksaklıkları kamuoyuna duyurmak amacıyla sessizliğini bozduğunu ifade etti. Yuan, “Neredeyse ölüyordum, adalet sistemi beni koruyamadı. Bu görüntüler benim son çaremdi” diyerek hukuk mücadelesi başlattı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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