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    • Azerbaycan'da Aliyev ile yola devam! Oyların yüzde 93.9'unu aldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Azerbaycan&#039;da Aliyev ile yola devam! Oyların yüzde 93.9&#039;unu aldı
    Azerbaycan, Seçim, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemi sona erdi. 7 adayın yarıştığı seçimde sandık çıkış anketine göre, mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyların yüzde 93.9'unu aldı.

    Azerbaycanlılar, yeniden aday olan mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dahil toplam 7 aday arasından, 7 yıl Azerbaycan'ı yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti. 

    Oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Cumhurbaşkanı seçimii için yurt içi ve yurt dışında 6 bin 500 sandık kuruldu. Farklı uluslararası örgüt ve ülkelerden yaklaşık 800 yabancı, 90 bin yerli gözlemci izlediği, yerli basının yanı sıra yaklaşık 200 yabancı gazetecinin de takip ettiği seçimde oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erdi.

    ALİYEV OYLARIN YÜZDE 93.9'UNU ALDI

    ABD şirketi "Oracle Advisory Group", Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçiminde sandık çıkış anketi gerçekleştirdi.

    Ankete göre, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyların yüzde 93,9'unu alırken, Aliyev'i yüzde 1,8 oyla bağımsız aday Zahid Oruç takip etti.

    Azerbaycan'da Aliyev ile yola devam! Oyların yüzde 93.9'unu aldı

    Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, oyunu işgalden kurtarılan Hankendi’de kullanmıştı

    Sandık çıkış anketine göre, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa 1,5, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev 1,2, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev 0,9, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev 0,4 ve bağımsız aday Fuat Aliyev 0,3 oy aldı.

    30 YIL ARADAN SONRA İLK

    Öte yandan Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim yapılmış oldu.

    Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 22 binden fazla seçmen Azerbaycan Cumhurbaşkanını seçebilmek için oy kullanıldı.

    Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de yapılmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat'ta yapılmasına ilişkin karar almıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AzerbaycanSeçim
    Haberler > Dünya > Azerbaycan'da Aliyev ile yola devam! Oyların yüzde 93.9'unu aldı
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