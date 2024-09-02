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Azerbaycan'da ilk sonuçlar açıklandı! İşte en fazla oy alan parti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Azerbaycan&#039;da ilk sonuçlar açıklandı! İşte en fazla oy alan parti

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Azerbaycan'da düzenlenen 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), parlamentoda en fazla sandalyeye sahip parti oldu.

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Mezahir Penahov, düzenlediği basın toplantısında, seçimde en fazla oy alan adayların isimlerini açıkladı.

Penahov'un açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanı olduğu YAP, Milli Meclis'te 68 sandalye kazandı.

Azerbaycan'da ilk sonuçlar açıklandı! İşte en fazla oy alan isimler... - 1. Resim

Sonuçlara göre 44 bağımsız aday milletvekili olurken Vatandaş Hemreyliyi Partisi 3; Adalet, Hukuk, Demokrasi Partisi 2; Büyük Azerbaycan Partisi, Demokratik Islahatlar Partisi, Büyük Kuruluş Partisi, Cumhuriyetçi Alternatif Partisi, Anavatan Partisi, Azerbaycan Milli İstiklal Partisi, Milli Cephe Partisi ve Azerbaycan Demokratik Maarifçilik Partisi mecliste birer sandalye kazandı.

Yaklaşık 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı yüzde 37,27 oldu.

Azerbaycan'da ilk sonuçlar açıklandı! İşte en fazla oy alan isimler... - 2. Resim

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için dün 7'nci kez sandık başına gitmişti. 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarışmıştı.

30 yıl aradan sonra bir ilk! Azerbaycan'da halk sandığa gidiyor... - 3. Resim

30 YIL SONRA BİR İLK

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında milletvekili seçimi yapılmış oldu. Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 42 binden fazla seçmen oy kullandı. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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