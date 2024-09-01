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Azerbaycan'da tarihi seçim! Sandıklar kapandı, oy verme işlemi sona erdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Azerbaycan&#039;da tarihi seçim! Sandıklar kapandı, oy verme işlemi sona erdi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Azerbaycan bugün milletvekili seçimi için sandık başına gitti. 30 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgede de sandıkların kurulduğu tarihi seçimde oy kullanma işlemi yerel saatle 19.00'da sona erdi. Resmi olmayan sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7. kez sandık başına gitti. 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarıştı. 

İŞGALDEN KURTARILAN BÖLGELERDE DE SANDIK KURULDU

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında milletvekili seçimi yapılmış oldu. Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi ile Hocalı, Hocavend, Ağdere, Ağdam, Cebrayıl, Fuzuli, Zengilan, Gubadlı, Laçın ve Kelbecer'de seçmenler oy kullandı.

Azerbaycan'da tarihi seçim! Sandıklar kapandı, oy verme işlemi sona erdi - 1. Resim

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Azerbaycan'da milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi sona erdi. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 19.00'da tamamlandı. 

Azerbaycan'da tarihi seçim! Sandıklar kapandı, oy verme işlemi sona erdi - 2. Resim

SONUÇLAR İLERLEYEN SAATLERDE AÇIKALNACAK

Resmi olmayan ilk sonuçların bugün ilerleyen saatlerde açıklanacağı öngörülüyor.

Azerbaycan'da tarihi seçim! Sandıklar kapandı, oy verme işlemi sona erdi - 3. Resim

SEÇİM ÖNE ALINMIŞTI

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla "Meclisi feshetmesi ve kasımda yapılması planlanan genel seçimlerin iki ay öne alınması" için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisi feshederek genel seçimlerin 1 Eylül'de yapılması kararı almıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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