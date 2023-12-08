Bağdat’ta sirenler çalıyor! ABD Büyükelçiliğine roket saldırısı

8 Aralık 2023 10:29 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 11:22

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin binası yakınlarına roket düştü. Büyükelçilik yakınlarında yerel saatle 04.00 sıralarında en az 4 patlama sesi duyulurken, binadan siren sesleri yükseldi. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, hasara yönelik henüz bilgi paylaşılmadı.

Reuters'a konuşan iki güvenlik kaynağı, Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye çok sayıda roketle saldırı düzenlendiğini söyledi. ABD Büyükelçiliği sözcüleri olayla ilgili yorum taleplerine henüz yanıt vermezken, büyükelçiliğin hava savunma sistemlerinin aktive edilip edilmediği de netlik kazanmadı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASIN ARDINDAN ARTAN SALDIRILAR

Öte yandan, İsrail’in 7 Ekim'de Gazze’ye başlattığı saldırılardan sonra Irak ve Suriye’de ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere 70’ten fazla saldırı düzenlendi. Saldırıların çoğunu İran yanlısı Şii milis gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi adlı grup üstlendi.

İSRAİL’İN GAZZE’YE SALDIRILARI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 416'sı asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 89, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

CAN KAYBI SAYISI 17 BİNİ AŞTI

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 177’ye yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.