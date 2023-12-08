Gazze'ye saldırılar 3. ayında! İsrail savaşı bitirmek için 2 şart sundu

8 Aralık 2023 08:30 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 08:30

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ediyor. Toplam 7 gün süren insani aranın ardından kadın-çocuk ayırt etmeden sivilleri katletmeye devam eden İsrail, Gazze'nin hem kuzeyini hem de güneyini hedef alıyor.

Gazze'ye yönelik operasyonlarda 2 ay geride kalırken, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 177'ye yükseldi.

HAN YUNUS KUŞATILDI

3'üncü ayına giren savaşta İsrail ordusu, kuzeyden kaçan yüzbinlerce sivilin sığındığı ve daha önce güvenli bölge olarak ilan edilen Han Yunus'un kuşatıldığını ve askerlerinin şehrin merkezinde operasyon düzenlediğini açıklarken, Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları da şehir merkezinde İsrail güçleriyle şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi.

HAVA SALDIRILARINDA ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

El Aksa kanalının Telegram hesabından yapılan açıklamada da İsrail saldırılarında Gazze İslam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rafet el-Arir'in hayatını kaybettiği belirtildi.

İSRAİL'DEN SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN 2 ŞART

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Sözcüsü Ofir Gendelman, saldırıları sonlandırmak için 2 şartları olduğunu açıkladı.

Arapça yaptığı basın açıklamasında Gazzelilere seslenen Gendelman, "Gazzelilere söylüyorum: Savaşı bugün bitirmek iki şartta mümkün. Birincisi, tüm kaçırılanlarımızın serbest bırakılması gerekiyor. İkincisi, Hamas’ın teslim olması gerekiyor" dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde ilerlediğini belirten Gendelman, İsrail askerlerinin Hamas liderlerinden Yahya Sinvar'ı bir an önce tutuklamak amacıyla evini kuşattığını iddia etti. Ancak Gendelman, Sinvar’ın söz konusu evde olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

İsrailli Sözcü ayrıca, “Hamas’ın yok edilmesinden sonra Gazzelilerin hayatının iyileşeceğini ve gelişeceğini” ileri sürdü.